Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

İngiltere'de ev kazaları giderek daha fazla can kaybına yol açıyor. 2024 yılında Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) tarafından yayımlanan bir rapora göre, düşmeler, temizlik ürünlerinin yanlışlıkla yutulması ve mobilyaların altında kalma gibi kazalar, kaza sonucu ölümlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

EV KAZALARI ALARM VERİYOR Yeni yayımlanan bir araştırma, İngiltere'de ev kazalarının, özellikle çamaşır suyu tüketimi ve mobilyaların altında ezilme gibi trajik kazaların ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Kraliyet Kaza Önleme Derneği'nin (RoSPA) verilerine göre, ev kazaları sonucu ölümler, 20 yıl öncesine göre %42 oranında artış gösterdi. Yılda 20.000'den fazla insanın bu tür kazalar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor ve bu sayı, özellikle 40 yaş altı bireyler için en önemli önlenebilir ölüm nedeni olarak öne çıkıyor.