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Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, çamaşır suyu içmek veya dolap altında kalmak gibi ev kazalarının ölümlere neden olduğunu ortaya koyuyor. Kraliyet Kaza Önleme Derneği (RoSPA) verilerine göre, bu tür kazalar, özellikle 40 yaş altı bireyler için en önemli önlenebilir ölüm sebebi haline geldi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:15
Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

İngiltere'de ev kazaları giderek daha fazla can kaybına yol açıyor. 2024 yılında Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) tarafından yayımlanan bir rapora göre, düşmeler, temizlik ürünlerinin yanlışlıkla yutulması ve mobilyaların altında kalma gibi kazalar, kaza sonucu ölümlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

EV KAZALARI ALARM VERİYOR

Yeni yayımlanan bir araştırma, İngiltere'de ev kazalarının, özellikle çamaşır suyu tüketimi ve mobilyaların altında ezilme gibi trajik kazaların ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Kraliyet Kaza Önleme Derneği'nin (RoSPA) verilerine göre, ev kazaları sonucu ölümler, 20 yıl öncesine göre %42 oranında artış gösterdi. Yılda 20.000'den fazla insanın bu tür kazalar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor ve bu sayı, özellikle 40 yaş altı bireyler için en önemli önlenebilir ölüm nedeni olarak öne çıkıyor.

Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

DÜŞME KAZALARININ ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Düşme kazaları, tüm kaza sonucu ölümlerin neredeyse yarısını oluşturarak ilk sırada yer almaya devam ediyor. RoSPA, bu kazaların sıklıkla yaşandığına ve İngiltere'nin "kaza krizi" ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Dernek Genel Müdürü Becky Hickman, düşmelerin ve diğer kazaların önlenebilir olduğunu vurguluyor ve Hükümeti Ulusal Kaza Önleme Stratejisi'ni uygulamaya çağırıyor.

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