Evinizde sizi ÖLDÜRME olasılığı en yüksek olan nesneler... Yapılan bir araştırmada sıralandı! Ölüm riskini arttırıyor

İngiltere'de ev kazaları giderek daha fazla can kaybına yol açıyor. 2024 yılında Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) tarafından yayımlanan bir rapora göre, düşmeler, temizlik ürünlerinin yanlışlıkla yutulması ve mobilyaların altında kalma gibi kazalar, kaza sonucu ölümlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.