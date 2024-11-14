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Aksaray'da yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Aksaray'da bir kişi yolda yürüyen kadını kalçasından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kayıplara karışan saldırganı yakalama çalışmaları başlatıldı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:24 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:24
Aksaray’da yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

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Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi, Bediüzzaman Bulvarı yakınlarındaki Selçuklu Parkı civarında, evine gitmek üzere otobüs durağına doğru ilerleyen 43 yaşındaki H.A., kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

SESSİZCE YAKLAŞIP DEFALARCA BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Saldırgan, kadının arkasından sessizce yaklaşarak bıçak darbelerini yaptıktan sonra hızla kaçtı. Ne olduğunu anlamayan kadın çığlık atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan çevredekiler hemen kadının yanına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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