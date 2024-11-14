Soğuk hava alarmı verildi: Balkanlardan gelen kar yağışı Türkiye’nin kapısına dayandı! Hafta sonu bu iller...

BÖLGELER ARASI HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölgenin tamamında sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

İzmir'in kuzey ilçeleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış beklentisi var. Özellikle İzmir'in gece saatlerinde iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.