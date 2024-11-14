Soğuk hava alarmı verildi: Balkanlardan gelen kar yağışı Türkiye’nin kapısına dayandı! Hafta sonu bu iller...

BÖLGELER ARASI HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölgenin tamamında sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi
İzmir'in kuzey ilçeleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış beklentisi var. Özellikle İzmir'in gece saatlerinde iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken gece saatlerinde pus ve sis görülecek.
Batı Karadeniz
Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak gibi kıyı şehirlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ
Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle kayak merkezlerinde kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji, kar yağışının bölgelerde ulaşımı etkileme ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Kuvvetli yağışların etkili olacağı Balıkesir ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.