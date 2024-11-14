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Soğuk hava alarmı verildi: Balkanlardan gelen kar yağışı Türkiye'nin kapısına dayandı! Hafta sonu bu iller...

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre batı bölgelerde yoğun yağış beklenirken kayak merkezlerinde kar yağışı görülebilecek.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 18:22
Soğuk hava alarmı verildi: Balkanlardan gelen kar yağışı Türkiye’nin kapısına dayandı! Hafta sonu bu iller...

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Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara ve Ege başta olmak üzere ülkenin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, kayak merkezlerine de kar yağacağı öngörülüyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Balkanlardan Soğuk Hava Geliyor: Hafta Sonu Türkiye'yi Etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle kayak merkezlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi'nde ise iki gün boyunca kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

BÖLGELER ARASI HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölgenin tamamında sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

İzmir'in kuzey ilçeleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış beklentisi var. Özellikle İzmir'in gece saatlerinde iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

Batı Karadeniz

Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak gibi kıyı şehirlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle kayak merkezlerinde kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji, kar yağışının bölgelerde ulaşımı etkileme ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kuvvetli yağışların etkili olacağı Balıkesir ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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