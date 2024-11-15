Seçil Erzan'dan mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup! "Tefecilik iradesiyle yaptılar"

Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu söyleyerek aralarında futbol dünyasından Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi pek çok ismi milyonlarca lira dolandırdı. Gözaltına alınan Erzan, tutuklandı. Cezaevinden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı'na, bugün yapılacak duruşma öncesi 27 sayfalık bir mektup yolladı.

'ARDA YALAN SÖYLÜYOR'

Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri amacıyla kendisine geldiklerini belirten Erzan, Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek olmayan tutar söylediğini iddia etti. Turan'ın yıllar sonra birden bire kendisiyle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesinin yıllarca bankadaki mevduat ve faizi için arayıp yüksek faiz beklentisinin ispatı olduğunu dile getirdi.

SADECE TERİM'LE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Erzan'ın mektubunda ayrıca, "Ben Fatih Terim ile çalışıyordum. Ben şube müdürü Seçil Erzan olarak Nur Erkasap'a, Volkan Bahçekapılı'ya Emre Belözoğlu'na, Buse Terim'e, Terim Arıcan'a, Arda Turan'a, Emre Çolak'a, Musa Mert Çetin'e, Muslera'ya ve Selçuk İnan'a gitmedim. Emre Belözoğlu'nu hiç tanımıyordum. 18 Mart tarihinde ilk defa gördüm" ifadeleri yer aldı.