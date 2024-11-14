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İzmir'de ilaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü

İZMİR'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek T.A.K. hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ve babası tedavi edilip taburcu edilirken, bir apartman sakininin tedavisi devam ediyor. İlaçlamayı yapan firmanın 3 personeli gözaltına alınırken, AFAD ekipleri bölgede havalandırma çalışması başlattı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 01:56 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 01:56
İzmir’de ilaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü

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İZMİR'in Konak ilçesinde, 12 Kasım Salı günü Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek T.A.K. hayatını kaybetti. Apartman sakinleri, ilaçlama sonrası rahatsızlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde, ilaçlamadan etkilenen bebek T.A.K.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin annesi R.K., babası R.K. ve apartmanda oturan G.U. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne ve baba taburcu edilirken, G.U.'nun tedavisi Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti

3 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

İlaçlama yapılan apartman ve yanındaki iki bina, ekipler tarafından tahliye edildi. İzmir Valiliği, tahliye edilen vatandaşlara geçici barınma hizmeti sağlarken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri havalandırma çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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