Menekşe Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu! İnci’nin ölümünde korkunç şüphe

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

"HER YERDE ARADIK"

Babamlar da olaydan şüphelenip karakola gidiyorlar. O gece aranmasına rağmen bir bilgi bulunamıyor haber de alınamıyor. 2-3 gün bu şekilde devam etti. Dün gece gelen acı haberler karşılaştık. Olay yerine tek gitmiş. Polis ve savcı bu olayla ilgileniyor. Biz ve bütün yakınlarımız olabileceği her yeri aradık. Hiçbir yerde bulamadık.