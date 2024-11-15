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Menekşe Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu! İnci'nin ölümünde korkunç şüphe

İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde denize açılan balıkçılar dere içerisinde bir ceset bulmuştu. Ekipler tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapılmış, incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, pazartesi günü kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edilmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Başaran'ın cenazesine katılanlar genç kızın ölümü hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:17
Menekşe Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu! İnci’nin ölümünde korkunç şüphe

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İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde denize açılan balıkçılar dere içerisinde bir ceset bulmuştu. Ekipler tarafından çıkarılan cesedin pazartesi günü kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edilmişti. Başaran, dün son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesine katılanlar İnci'nin ölümü hakkında şüpheli iddialarda bulundu.

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (AA)17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (AA)

Kaybolduktan 3 gün sonra Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki İnci Başaran, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece Fatih Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki İnci Başaran (DHA)Hayatını kaybeden 17 yaşındaki İnci Başaran (DHA)

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDI"

Ağabey Mazlum Başaran kız kardeşini her yerde aradıklarını belirterek, "Pazartesi günü saat 16.00'da evden çıkıp gidiyor evde kimse yokken. Evde ablası vardı sadece. Birkaç saat gelmiyor, hiçbir zaman yapmazdı böyle bir şey.

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

"HER YERDE ARADIK"

Babamlar da olaydan şüphelenip karakola gidiyorlar. O gece aranmasına rağmen bir bilgi bulunamıyor haber de alınamıyor. 2-3 gün bu şekilde devam etti. Dün gece gelen acı haberler karşılaştık. Olay yerine tek gitmiş. Polis ve savcı bu olayla ilgileniyor. Biz ve bütün yakınlarımız olabileceği her yeri aradık. Hiçbir yerde bulamadık.

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki İnci Başaran (DHA)Hayatını kaybeden 17 yaşındaki İnci Başaran (DHA)

"BOĞULMA VAR, ÇENESİNİ KIRMIŞ"

Bize cesedin 1,5 günden fazla suda kaldığı yönünde haber geldi. Demek ki ilk gece oraya düşmüş olabilir. Boğulma var, suya düşüyor, çenesini kırıyor. Düştüğünden dolayı yaralanmalar olmuş'' diye konuştu.

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

OKULU BIRAKTI

İnci Başaran'ın yaklaşık 2 yıl önce ayaklarından rahatsızlık yaşadığı ve bu rahatsızlık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)

ÖLÜMÜNDE "İP" ŞÜPHESİ

Cenazeye katılanlar, Başaran'ın sahil kenarında yürüyüş yaparken ayağının kıyıda bulunan ipe takılarak düştüğünü iddia etti.

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