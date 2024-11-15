Menekşe Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu! İnci’nin ölümünde korkunç şüphe

17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)
"HER YERDE ARADIK"
Babamlar da olaydan şüphelenip karakola gidiyorlar. O gece aranmasına rağmen bir bilgi bulunamıyor haber de alınamıyor. 2-3 gün bu şekilde devam etti. Dün gece gelen acı haberler karşılaştık. Olay yerine tek gitmiş. Polis ve savcı bu olayla ilgileniyor. Biz ve bütün yakınlarımız olabileceği her yeri aradık. Hiçbir yerde bulamadık.
Hayatını kaybeden 17 yaşındaki İnci Başaran (DHA)
"BOĞULMA VAR, ÇENESİNİ KIRMIŞ"
Bize cesedin 1,5 günden fazla suda kaldığı yönünde haber geldi. Demek ki ilk gece oraya düşmüş olabilir. Boğulma var, suya düşüyor, çenesini kırıyor. Düştüğünden dolayı yaralanmalar olmuş'' diye konuştu.
17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)
OKULU BIRAKTI
İnci Başaran'ın yaklaşık 2 yıl önce ayaklarından rahatsızlık yaşadığı ve bu rahatsızlık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.
17 yaşındaki İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı (DHA)
ÖLÜMÜNDE "İP" ŞÜPHESİ
Cenazeye katılanlar, Başaran'ın sahil kenarında yürüyüş yaparken ayağının kıyıda bulunan ipe takılarak düştüğünü iddia etti.