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Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken Rojin Kabaiş'in beklenen otopsi sonucu çıktı. İşte Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:55 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:21
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğrenim gören genç kızın cansız bedeni 18 gün süren aramanın sonucunda okuldan 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Rojin Kabaiş öldürüldü mü?

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

100'E YAKIN ÖRNEK ALINDI
Genç kızın 7 saat süren otopsi işlemlerinde alınan 100'e yakın örnek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı.

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA NELER ÇIKMIŞTI?
Ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi. Raporda, Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre kesin ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetmişti.

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı!

"VAN GÖLÜ'NDE BOĞULMA NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ TESPİ EDİLDİ"
Otopsi raporuyla ilgili ilk detayları A Haber canlı yayınında İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır aktarmıştı. Almaçayır açıklamasında, "Rojin Kabaiş merak edilen bir konuydu. Kızımı maalesef hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda boğularak, boğulmaya bağlı olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Tabi ki son kararı Van Cumhuriyet Başsavcılığı açıklayacak. Ancak Van Gölü'nde boğulma nedeniyle öldüğü tespi edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Rojin Kabaiş neden öldü?

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