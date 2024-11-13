Antalya’da seyyar botoks operasyonu: Sahte doktor yakayı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde, KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, bir şahsın kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında yasadışı sağlık hizmeti verdiği belirlendi.

VIP araçta seyyar botoks yapan sahte doktor yakalandı (Fotoğraf: İHA)

Kurduğu seyyar güzellik salonunda botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak halk sağlığını riske atan şahıs, KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Dolandırıcı VIP aracıyla birlikte ele geçirildi (Fotoğraf: İHA)

Yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtan Raşit G., evinde ve Mobil VIP araçta kaçak olarak sağlık hizmeti sunarken VIP aracıyla birlikte ele geçirildi.

Operasyonda 2 MİLYON 500 BİTN TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi (Fotoğraf: İHA)

2 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE TIBBİ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan kaçak botoks tıbbi ilaçları, enjektörler ve kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin, dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için karakola götürüldü.