Antalya’nın dibinde: Türkiye’nin en büyük su mağarası! Dünya listelerinde ilk üçte

Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Altınbeşik Mağarası muazzam doğası ve eşsiz güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Derin turkuaz gölü kayalık ve ormanlık bir alan içinde kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir atmosfer sunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Adeta bir yeraltı sanat galerisi
1966'da Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilen mağara Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük su mağarası olarak dikkat çekiyor. Üç katlı yapısıyla ziyaretçilerine farklı keşifler sunan Altınbeşik, içindeki sarkıtlar, dikitler ve travertenlerle adeta bir yeraltı sanat galerisini andırıyor. Ziyaretçiler gölette botla gezinti yaparken sarı beşik şeklindeki kemerler arasında gizemli bir yolculuğa çıkıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Turizm açısından büyük öneme sahip
Altınbeşik Mağarası'nın turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğu da vurgulanıyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerden gelen turistler bu eşsiz doğa harikasını görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.