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Antalya'nın dibinde: Türkiye'nin en büyük su mağarası! Dünya listelerinde ilk üçte

Kayalıklar ve ormanla çevrelenmiş derin Turkuaz gölü ile dikkat çeken dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Peki mağara nerede ve nasıl gidilir? İşte etkileyici rotaya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:10
Antalya’nın dibinde: Türkiye’nin en büyük su mağarası! Dünya listelerinde ilk üçte

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Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Altınbeşik Mağarası muazzam doğası ve eşsiz güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Derin turkuaz gölü kayalık ve ormanlık bir alan içinde kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir atmosfer sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adeta bir yeraltı sanat galerisi

1966'da Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilen mağara Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük su mağarası olarak dikkat çekiyor. Üç katlı yapısıyla ziyaretçilerine farklı keşifler sunan Altınbeşik, içindeki sarkıtlar, dikitler ve travertenlerle adeta bir yeraltı sanat galerisini andırıyor. Ziyaretçiler gölette botla gezinti yaparken sarı beşik şeklindeki kemerler arasında gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Turizm açısından büyük öneme sahip

Altınbeşik Mağarası'nın turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğu da vurgulanıyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerden gelen turistler bu eşsiz doğa harikasını görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Torosların zirvesinde

Mağara, Toroslar'ın zirvesinde denizden 450 metre yükseklikte yer alırken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yeraltı gölüne ev sahipliği yapıyor. Üç katlı yapısının her katı farklı bir keşif sunarken doğa severler için unutulmaz bir deneyim oluşturuyor. Bu eşsiz güzellik yalnızca doğal zenginliğiyle değil aynı zamanda benzersiz ekosistemi ve huzur veren atmosferiyle de öne çıkıyor.

NASIL GİDİLİR?

Altınbeşik Mağarası'na gitmeyi planlayanlar Alanya ve Antalya havalimanlarını kullanabilirler. Altınbeşik Mağarası'nın Antalya şehir merkezine olan uzaklığı yaklaşık olarak 167 kilometredir. Özel araç ile ya da özel araç kiralama seçeneklerinden yararlanarak rahat bir ulaşım sağlayabilirsiniz.

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