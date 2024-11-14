Antalya’nın dibinde: Türkiye’nin en büyük su mağarası! Dünya listelerinde ilk üçte

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Torosların zirvesinde

Mağara, Toroslar'ın zirvesinde denizden 450 metre yükseklikte yer alırken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yeraltı gölüne ev sahipliği yapıyor. Üç katlı yapısının her katı farklı bir keşif sunarken doğa severler için unutulmaz bir deneyim oluşturuyor. Bu eşsiz güzellik yalnızca doğal zenginliğiyle değil aynı zamanda benzersiz ekosistemi ve huzur veren atmosferiyle de öne çıkıyor.

NASIL GİDİLİR?

Altınbeşik Mağarası'na gitmeyi planlayanlar Alanya ve Antalya havalimanlarını kullanabilirler. Altınbeşik Mağarası'nın Antalya şehir merkezine olan uzaklığı yaklaşık olarak 167 kilometredir. Özel araç ile ya da özel araç kiralama seçeneklerinden yararlanarak rahat bir ulaşım sağlayabilirsiniz.