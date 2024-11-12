Sakaryaspor’un eski başkanına tokat atan sanıktan video kurgu savunması

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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından tokat atıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, tokat atan H.C.Ş. ve görüntüleri kayda alan S.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki sanık, "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi; S.İ. ise daha sonra tahliye edildi. Gökhan İn, olaya ilişkin H.C.Ş. ve S.İ.'den şikayetçi olmuş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci başlatılmıştı. İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklardan tutuklu H.C.Ş., tutuksuz S.İ., müşteki Gökhan İn ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

iki sanık, ʺYağmaya teşebbüsʺ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderild KURGU VİDEO YAPTIK SAVUNMASI Savunması alınan tutuklu sanık H.C.Ş., "Olay günü aşırı baskı ve stresten dolayı alkol aldım. Gökhan İn ile sponsorluk görüşmesine gittik, olumlu neticelenmedi. Sonra kafeye gittik, kulübün durumunu konuştuk. Maddi sıkıntılardan dolayı üzerimizdeki baskılardan ötürü kurgu video yapmaya karar verdik. Daha sonra iddianamede yer alan olay gerçekleşti. Gökhan İn'in rızası vardı video çekilmesi için. Taraftarın baskısından dolayı sanki borcu müştekinin ödeyeceği gibi mizansen gerçekleştirdik. O an karar verdiğimiz bir kurgu videoydu. Soruşturma aşamasında acayip baskı altındaydım o yüzden kurgu olduğundan bahsetmemiştim. Kesinlikle olayda üçüncü kişi söz konusu değildir. Bu olay için bizi yönlendiren, azmettiren üçüncü kişi yoktur. Sanık S.İ.'nin videoyu bana gönderip göndermediğini hatırlamıyorum. Bana gönderdiyse bile telefonumda tutmaz silerdim. Yağma kastıyla hareket etmedim. Videoyu paylaşmadım. Müşteki kendi rızasıyla tekrar aday olmadı, çekilen video ile adaylıkla ilgisi yoktur." dedi.