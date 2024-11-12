PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sakaryaspor'un eski başkanına tokat atan sanıktan video kurgu savunması

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn’e tokat atan sanık, olayı "kurgu" olarak nitelendirirken, İn iddiaları kesin bir dille reddederek, "Video kurgu değil, çekilmesi için zorlandım" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 19:48
Sakaryaspor’un eski başkanına tokat atan sanıktan video kurgu savunması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından tokat atıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, tokat atan H.C.Ş. ve görüntüleri kayda alan S.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki sanık, "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi; S.İ. ise daha sonra tahliye edildi. Gökhan İn, olaya ilişkin H.C.Ş. ve S.İ.'den şikayetçi olmuş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci başlatılmıştı.

İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklardan tutuklu H.C.Ş., tutuksuz S.İ., müşteki Gökhan İn ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

iki sanık, ʺYağmaya teşebbüsʺ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderild iki sanık, ʺYağmaya teşebbüsʺ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderild

KURGU VİDEO YAPTIK SAVUNMASI

Savunması alınan tutuklu sanık H.C.Ş., "Olay günü aşırı baskı ve stresten dolayı alkol aldım. Gökhan İn ile sponsorluk görüşmesine gittik, olumlu neticelenmedi. Sonra kafeye gittik, kulübün durumunu konuştuk. Maddi sıkıntılardan dolayı üzerimizdeki baskılardan ötürü kurgu video yapmaya karar verdik. Daha sonra iddianamede yer alan olay gerçekleşti. Gökhan İn'in rızası vardı video çekilmesi için. Taraftarın baskısından dolayı sanki borcu müştekinin ödeyeceği gibi mizansen gerçekleştirdik.

O an karar verdiğimiz bir kurgu videoydu. Soruşturma aşamasında acayip baskı altındaydım o yüzden kurgu olduğundan bahsetmemiştim. Kesinlikle olayda üçüncü kişi söz konusu değildir. Bu olay için bizi yönlendiren, azmettiren üçüncü kişi yoktur. Sanık S.İ.'nin videoyu bana gönderip göndermediğini hatırlamıyorum. Bana gönderdiyse bile telefonumda tutmaz silerdim. Yağma kastıyla hareket etmedim. Videoyu paylaşmadım. Müşteki kendi rızasıyla tekrar aday olmadı, çekilen video ile adaylıkla ilgisi yoktur." dedi.

Sanıktan mağdurun rızası vardı savunmasıSanıktan mağdurun rızası vardı savunması

"VİDEONUN ÇEKİLMESİNE RIZASI VARDI"

Olay günü tutuklu sanık H.C.Ş.'nin çağırmasıyla kafeye gittiğinin ifadesini veren tutuksuz sanık S.İ., "Daha öncesinden video ve kurgudan haberim yoktu, tamamen o an olay gelişti. H.C.Ş. videoyu çekmemi istedi. Gökhan İn'in de videonun çekilmesine rızası vardı. Taraftar grupları sürekli yönetim kurulunu tehdit ediyordu. Videoyu sanık H.C.Ş.'ye gönderdim, başka kimseye göndermedim. Hatta sildiğimi de müştekiye gösterdim. Videonun nasıl yayıldığını bilmiyorum. Video tamamen o an karar verilmiş bir olaydı. Bizi video çekmeye zorlayan ve yönlendiren 3'üncü kişi yoktur. Polis üzerime çok geldi, daha sonra olayın kurgu olduğunu anlattım. Yağma kastıyla hareket etmedim." diye konuştu.

Müşteki Gökhan İn, 150 bin liralık borç meselesini bahse konu olayda öğrendiğini aktararak, "Sponsor görüşmesinden dönerken sanık H.C.Ş, yaptığım basın açıklamasından dolayı hayati tehlikemin olduğunu söyledi. Sanık H.C.Ş, beni olaya psikolojik olarak hazırladı. Ben de 'Böyle bir video çekileceğine beni öldürün' dedim. Videonun tam olarak neden çekildiğini bilmiyorum. Video benim başkan olmamam için yapılmış bir video. Video kesinlikle kurgu değildir, videonun çekilmesine mecbur bırakıldım. Sadece sanık H.C.Ş'den şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ettiCumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti

150 BİN LİRAYI KENDİSİ İÇİN İSTEDİ

Duruşmada, bir futbolcunun verdiği 150 bin liralık borç ve tokat olayı hususu için tanıklar dinlendi. 150 bin lirayı kendisi için istediğini belirten tanık B.T., "Olaya ilişkin bir bilgim yoktur, video sosyal medyada yer alın öğrendim. S.D.'den borcu kendim için aldım. Kulüple ilgisi yoktur." derken tanık futbolcu S.D., "B.T'ye kendisi için 150 bin lira vermiştim. Önce kendisi için sonra kulüp için istediğini söyledi. Ben kimseye bahsetmedim ama öğrenilmiş." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, mütalaanın hazırlanabilmesi için süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, dosyanın esas hakkındaki savunmayı hazırlamaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Savcılıktan yeni talepler! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz’dan gülünç ifade
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
Okan Buruk’tan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede
İran’dan İsrail’e karşı savunma atağı! Tahran’ın ortasına tünel
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak | Dışişlerinden sert tepki
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda
’Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Mehmet Aydın’ın son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi
Napoli’den Fenerbahçe’ye Osimhen yanıtı! ’Tek şartla görüşürüz’
Ezeli rakipten Fenerbahçe’ye Talisca çalımı!
SON DAKİKA