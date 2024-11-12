2 dakikalık test ile öğrenin: Suç işleme eğiliminiz var mı?

Yeni geliştirilen iki dakikalık çevrimiçi test, suç davranışlarıyla bağlantılı "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı öğrenmenizi sağlıyor. Sağlık sitesi PsychCentral tarafından sunulan bu test, psikopati, narsisizm ve makyavelizm gibi kişilik özelliklerini ölçerek, bireylerin suça yatkınlık eğilimlerini değerlendiriyor.

Sağlık platformu PsychCentral tarafından hazırlanan bu çevrimiçi test, suç davranışıyla ilişkili "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı ortaya koyuyor.

🔍 Karanlık Üçlü Nedir?

Psikologlara göre "karanlık üçlü" özellikler; psikopati , narsisizm ve makyavelizm içeriyor. Bu üç özellik, manipülatif davranışlar ve soğuk duygusal yapı ile ilişkilendiriliyor. Bu özelliklere sahip olanlar, başkalarını yönlendirmede daha güçlü ve duygusal açıdan mesafeli olarak tanımlanıyor.

🧪 Test Nasıl İşliyor?

Test sırasında 15 soruya yanıt veriyorsunuz ve "Asla, Bazen veya Sıklıkla" seçeneklerinden birini seçerek cevap veriyorsunuz. Test, "Alaycı olma eğilimindeyim" veya "Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle ederim" gibi ifadeleri içeriyor.