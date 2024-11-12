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2 dakikalık test ile öğrenin: Suç işleme eğiliminiz var mı?

PsychCentral, suç işlemeye eğilim gösteren kişilik özelliklerini keşfetmek için kısa bir test sundu. Bu test, "karanlık üçlü" olarak bilinen psikopati, narsisizm ve makyavelizm özelliklerinin sizde bulunup bulunmadığını ortaya çıkarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:18 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:18
2 dakikalık test ile öğrenin: Suç işleme eğiliminiz var mı?

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Yeni geliştirilen iki dakikalık çevrimiçi test, suç davranışlarıyla bağlantılı "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı öğrenmenizi sağlıyor. Sağlık sitesi PsychCentral tarafından sunulan bu test, psikopati, narsisizm ve makyavelizm gibi kişilik özelliklerini ölçerek, bireylerin suça yatkınlık eğilimlerini değerlendiriyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Sağlık platformu PsychCentral tarafından hazırlanan bu çevrimiçi test, suç davranışıyla ilişkili "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı ortaya koyuyor.

🔍 Karanlık Üçlü Nedir?

Psikologlara göre "karanlık üçlü" özellikler; psikopati , narsisizm ve makyavelizm içeriyor. Bu üç özellik, manipülatif davranışlar ve soğuk duygusal yapı ile ilişkilendiriliyor. Bu özelliklere sahip olanlar, başkalarını yönlendirmede daha güçlü ve duygusal açıdan mesafeli olarak tanımlanıyor.

🧪 Test Nasıl İşliyor?

Test sırasında 15 soruya yanıt veriyorsunuz ve "Asla, Bazen veya Sıklıkla" seçeneklerinden birini seçerek cevap veriyorsunuz. Test, "Alaycı olma eğilimindeyim" veya "Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle ederim" gibi ifadeleri içeriyor.

📊 Sonuç, 0 ile 15 arasında bir puanla değerlendiriliyor:

0 Puan - Karanlık özellikler göstermeyenleri işaret eder 🕊️

15 Puan + - Karanlık üçlü özelliklerini büyük ihtimalle sergileyen kişileri gösterir 💀

PUANLAMA SİSTEMİ

Asla: 0 puan

Bazen: 1 puan

Sıklıkla: 2 puan

İŞTE O SORULAR

"Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle etme eğilimindeyim."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"Alaycı olma eğilimindeyim."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"İnsanlara karşı samimi ve sıcak davranmak yerine duygusal olarak mesafeli olmayı tercih ederim."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"İlgi odağı olmayı ve başkalarından üstün olduğumu hissetmeyi severim."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"İstediğimi elde etmek için bazen başkalarının zayıflıklarından faydalanırım."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"Başkalarının kendilerini kötü hissetmesi benim için önemli değil."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"İnsanları istediğim gibi yönlendirmeyi doğal bir yetenek olarak görüyorum."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"Duygusal ilişkilerde samimi ve içten davranmaktan kaçınırım."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

"İstediğimi elde etmek için bir plan yaparken bazen kurnazca davranırım."

Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla

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