2 dakikalık test ile öğrenin: Suç işleme eğiliminiz var mı?

📊 Sonuç, 0 ile 15 arasında bir puanla değerlendiriliyor:
0 Puan - Karanlık özellikler göstermeyenleri işaret eder 🕊️
15 Puan + - Karanlık üçlü özelliklerini büyük ihtimalle sergileyen kişileri gösterir 💀
PUANLAMA SİSTEMİ
Asla: 0 puan
Bazen: 1 puan
Sıklıkla: 2 puan
İŞTE O SORULAR
"Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle etme eğilimindeyim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Alaycı olma eğilimindeyim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İnsanlara karşı samimi ve sıcak davranmak yerine duygusal olarak mesafeli olmayı tercih ederim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İlgi odağı olmayı ve başkalarından üstün olduğumu hissetmeyi severim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İstediğimi elde etmek için bazen başkalarının zayıflıklarından faydalanırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Başkalarının kendilerini kötü hissetmesi benim için önemli değil."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İnsanları istediğim gibi yönlendirmeyi doğal bir yetenek olarak görüyorum."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Duygusal ilişkilerde samimi ve içten davranmaktan kaçınırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İstediğimi elde etmek için bir plan yaparken bazen kurnazca davranırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla