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Yatağa girin ve daha genç görünerek uyanın! Güzellik gurusu gerçekten işe yarayan tedavileri açıkladı

ikTok'ta hızla yayılan yeni bir güzellik trendi, kadınları gece boyunca uyurken gençleşme vaadiyle cezbediyor. Daily Mail yazarı Hannah Betts’in paylaştığı bu yenilikçi bakım rutinleri, cilt ve saç sağlığı için bir dizi ürünü öneriyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 19:19
Yatağa girin ve daha genç görünerek uyanın! Güzellik gurusu gerçekten işe yarayan tedavileri açıkladı

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Hannah Betts'in Daily Mail'deki yazısına göre, gece boyunca uygulanan bazı güzellik yöntemleri sabahları cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TikTok'ta Yeni Trend: #morningshed

Son günlerde TikTok'ta popüler hale gelen #morningshed etiketi altında, gece boyunca cilt bakım rutinlerinin daha etkili olabileceği konuşuluyor. Bu trend; 'zayıflatıcı' çene bantlarından, 'detoks edici' hint yağı mide sargılarına ve 'dudak dolgunlaştırıcı' maskelere kadar pek çok ürün ve yöntemi içeriyor. "Gece çirkinleşip, sabah güzelleşme" mottosuyla yayılan bu akım, estetik rutinlerini yatakta devam ettirmek isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor.

Hangi Yöntemler İşe Yarıyor?

Betts, bazı güzellik ürünlerinin ve yöntemlerin gerçekten etkili olduğunu, ancak bazı ürünlerin tam tersine cilde zarar verebileceğini belirtiyor. İşte Betts'in önerileri:

Uyku Maskesi Kullanın: Işık ve sesi engelleyen uyku maskeleri, daha rahat bir uyku için öneriliyor. Betts, özellikle Drowsy Drop Uyku Maskesi'ni tavsiye ediyor. Şık tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan bu maske, iyi bir uyku için ideal.

Kaş ve Kirpik Güçlendirme: Gece boyunca kaş ve kirpik serumları kullanarak daha dolgun kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. Betts, Revitalash Advanced Kirpik Serumu ve Olaplex Browbond Kaş Serumu'nu öneriyor.

Serum Uygulayın: Gece boyunca cildin nefes almasını sağlayan serumları tercih etmek önemli. Betts, cildi aydınlatan, sıkılaştıran ve nemlendiren Beauty Pie Youthbomb 360° Radiance Concentrate Serum'u öneriyor.

Sivilce Bantları Kullanın: Gece boyunca sivilceler için etkili olan salisilik asit içerikli bantlar kullanılabilir. Betts, Hero Mighty Pimple Patch bantlarının görünmez yapısıyla cilde iyi uyum sağladığını belirtiyor.

Saç Kremleri: Gece boyunca saçı yağlamak yerine hafif bir saç kremi kullanabilirsiniz. Betts, L'Oréal Paris Elvive Hydra Hyaluronic Gece Kremi'ni öneriyor.

Sağlıklı Bir Uyku İle Güzelliğinizi Destekleyin

Betts'e göre, güzelliği destekleyen en önemli unsur sağlıklı bir uyku. Orta yaşlarda uykuya dalmak zor olabilir, bu durumda magnezyum içeren vücut kremleri yardımcı olabilir. Özellikle This Works Deep Sleep Body Whip, Betts tarafından öneriliyor.

Sarah Michelle Gellar'ın Bakım Sırları

Betts, yazısının sonunda ünlü oyuncu Sarah Michelle Gellar'ın güzellik rutinine de değiniyor. Gellar, pahalı markaların yanı sıra, uygun fiyatlı Cetaphil Hydrating Gentle Skin Cleanser ve Bio-Oil Skincare Oil gibi ürünler de kullanıyor. Bu yöntemler ve ürünler, gece boyunca uygulandığında sabah daha genç ve dinlenmiş bir cilt görünümü sunmayı hedefliyor. Ancak, her ürünün dikkatli kullanılması ve cildin tepkisinin gözlemlenmesi gerektiği unutulmamalı.

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