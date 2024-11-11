Yatağa girin ve daha genç görünerek uyanın! Güzellik gurusu gerçekten işe yarayan tedavileri açıkladı

Hannah Betts 'in Daily Mail'deki yazısına göre, gece boyunca uygulanan bazı güzellik yöntemleri sabahları cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlıyor.

Son günlerde TikTok'ta popüler hale gelen #morningshed etiketi altında, gece boyunca cilt bakım rutinlerinin daha etkili olabileceği konuşuluyor. Bu trend; 'zayıflatıcı' çene bantlarından, 'detoks edici' hint yağı mide sargılarına ve 'dudak dolgunlaştırıcı' maskelere kadar pek çok ürün ve yöntemi içeriyor. "Gece çirkinleşip, sabah güzelleşme" mottosuyla yayılan bu akım, estetik rutinlerini yatakta devam ettirmek isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor.

Hangi Yöntemler İşe Yarıyor?

Betts, bazı güzellik ürünlerinin ve yöntemlerin gerçekten etkili olduğunu, ancak bazı ürünlerin tam tersine cilde zarar verebileceğini belirtiyor. İşte Betts'in önerileri:

Uyku Maskesi Kullanın: Işık ve sesi engelleyen uyku maskeleri, daha rahat bir uyku için öneriliyor. Betts, özellikle Drowsy Drop Uyku Maskesi'ni tavsiye ediyor. Şık tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan bu maske, iyi bir uyku için ideal.

Kaş ve Kirpik Güçlendirme: Gece boyunca kaş ve kirpik serumları kullanarak daha dolgun kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. Betts, Revitalash Advanced Kirpik Serumu ve Olaplex Browbond Kaş Serumu'nu öneriyor.