Resimdeki farklı zürafayı bulabilir misin? Zeka testi: 247 kişiden 135’i denedi 8’i başardı

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Resimde yan yana dizilmiş bir grup zürafa bulunmaktadır. İlk bakışta hepsi birbirinin aynı gibi görünse de, aslında aralarından bir tanesi diğerlerinden farklıdır. Göreviniz bu farklı zürafayı sadece 12 saniye içinde tespit etmek.

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