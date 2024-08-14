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Resimdeki farklı zürafayı bulabilir misin? Zeka testi: 247 kişiden 135'i denedi 8'i başardı

Görsel zeka ve bilişsel yetenekler günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Bugün sizler için hazırladığımız özel zeka testi optik illüzyonlar üzerinden zekanızı ve algılama kabiliyetinizi sınayacak. Bu ilginç testte birbirine neredeyse tamamen benzeyen zürafalar arasında farklı olanı bulmanız gerekiyor. Dikkat ve odaklanma gerektiren bu test sosyal medyada da oldukça ilgi çekiyor. Peki, siz farklı zürafayı bulabilir misiniz? İşte herkesin konuştuğu o zeka testi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:43 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:43
Resimdeki farklı zürafayı bulabilir misin? Zeka testi: 247 kişiden 135’i denedi 8’i başardı

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Resimde yan yana dizilmiş bir grup zürafa bulunmaktadır. İlk bakışta hepsi birbirinin aynı gibi görünse de, aslında aralarından bir tanesi diğerlerinden farklıdır. Göreviniz bu farklı zürafayı sadece 12 saniye içinde tespit etmek.

ZEKA SEVİYENİZİ TEST EDİN

Bu test, sadece görsel algınızı değil, aynı zamanda zeka seviyenizi de ortaya koyar.

İddialara göre, IQ'su 130'dan yüksek olan kişiler bu farkı 12 saniye içinde bulabiliyorlar. Peki, siz bu meydan okumaya hazır mısınız?

Eğer bu zorlu testte başarılı olduysanız görsel zekanızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldunuz.

Ancak farklı zürafayı bulmakta zorlandıysanız endişelenmeyin. Görsel zeka geliştirilebilir bir yetenektir.

DOĞRU YANITI ÖĞRENİN

Farklı zürafayı bulmayı başaramayanlar için doğru yanıtı haberimizin sonraki sayfasında bulabilirsiniz. Unutmayın, her deneme sizi bir adım daha ileriye taşır.

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