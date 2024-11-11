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Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip bir anda alev aldı!

İstanbul Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip bir anda alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:49
Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip bir anda alev aldı!

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İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki cipin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki cip bir anda alev aldı (DHA)Seyir halindeki cip bir anda alev aldı (DHA)

Yangın, akşam saatlerinde D-100 Karayolu, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki cipin motor bölümünde meydana geldi.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip bir anda alev aldı (DHA)Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip bir anda alev aldı (DHA)

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cipin motor bölümünden dumanların çıktığı gören sürücü, aracı durdurarak, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yanan cipe ekipler müdahale etti (DHA)Yanan cipe ekipler müdahale etti (DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

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