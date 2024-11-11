Maden suyu ve soda: Sağlık için hangisini seçmelisiniz?

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Maden suyu ve soda, birçok kişi tarafından aynı içecek olarak görülse de aralarında önemli farklar bulunur. Peki, bu iki içeceğin birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Maden suyu, yer altı kaynaklarından doğal olarak elde edilen, mineraller açısından zengin bir içecektir. Doğal içeriğinde bulunan magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller, kemik sağlığı ve sindirim sistemi fonksiyonları üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Uzmanlar, maden suyunun günlük 1-2 bardak şeklinde ölçülü tüketilmesinin sağlığa fayda sağlayacağını belirtmektedir.