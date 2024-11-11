Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam'dan boşanma itirafı! "Boşandıktan sonra statümün düştüğünü..."

Elit Andaç Çam , boşandıktan sonra toplumun kadına bakış açısının nasıl değiştiğine dair çarpıcı açıklamalar yaparak, "Boşandıktan sonra statümün düştüğünü hissettim. Ancak kadınların değeri, evlilik durumu ile belirlenemez. Bu algı, dünyanın dört bir yanında kadınlara dayatılan bir baskı." ifadelerini kullandı. Bahar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çam, özellikle Rusya'da kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram

RUSYA'DAN BÜYÜK SEVGİ

Çam, "Rusya'dan çok mesaj alıyorum, ancak bu kadar büyük bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Bahar dizisinin bu kadar çok izlenmesi beni çok mutlu etti." diyerek, diziye ve kendisine olan ilgiyi minnettarlıkla karşıladığını belirtti. Başarılı oyuncu, dizinin dünyanın dört bir yanında kadınlar tarafından izlenip benimsendiğine dikkat çekti.