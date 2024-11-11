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Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam'dan boşanma itirafı! "Boşandıktan sonra statümün düştüğünü..."

Bahar dizisinde Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, Rus gazeteci Yana Bashirova’ya yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 16:08
Bahar’ın Çağla’sı Elit Andaç Çam’dan boşanma itirafı! Boşandıktan sonra statümün düştüğünü...

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Elit Andaç Çam geçtiğimiz gün Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Yana Bashirova ile gerçekleştirdiği röportajda boşanma süreci ile ilgili detayları paylaştı.

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"BOŞANDIKTAN SONRA STATÜMÜN DÜŞTÜĞÜNÜ HİSSETTİM"

Elit Andaç Çam, boşandıktan sonra toplumun kadına bakış açısının nasıl değiştiğine dair çarpıcı açıklamalar yaparak, "Boşandıktan sonra statümün düştüğünü hissettim. Ancak kadınların değeri, evlilik durumu ile belirlenemez. Bu algı, dünyanın dört bir yanında kadınlara dayatılan bir baskı." ifadelerini kullandı. Bahar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çam, özellikle Rusya'da kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

RUSYA'DAN BÜYÜK SEVGİ

Çam, "Rusya'dan çok mesaj alıyorum, ancak bu kadar büyük bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Bahar dizisinin bu kadar çok izlenmesi beni çok mutlu etti." diyerek, diziye ve kendisine olan ilgiyi minnettarlıkla karşıladığını belirtti. Başarılı oyuncu, dizinin dünyanın dört bir yanında kadınlar tarafından izlenip benimsendiğine dikkat çekti.

RUSYA ZİYARETİ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Elit Andaç Çam, Rusya'dan gelen davetleri büyük bir mutlulukla karşıladığını belirterek, "Babam da Rus kültürüne hayran, hatta Rusça öğreniyor. Edebiyatı ve sineması dünyada çok özel bir yerde. İlk fırsatta babamla birlikte Rusya'yı ziyaret edeceğim." şeklinde konuştu.

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