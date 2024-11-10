İstanbul’da sosyal medya dehşeti! Eşiyle mesajlaşan kişiyi katletti

İstanbul Sultanbeyli'de Murtaza İ.'nin eşi, sosyal medya üzerinden Sezgin Ç. ile yazışmaya başladı. Murtaza İ., eşinin yazışmalarını gördü. Buna sinirlenen Murtaza İ., Sezgin Ç'nin evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Murtaza İ., eline aldığı silahla Sezgin Ç.'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, talihsiz Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirildi. Polis ekipleri, katil zanlısı M.İ.'yi olayın ardından yakalayarak gözaltına aldı. M.İ. ifadesinde, "Sezgin Ç. eşiyle olan yazışmalarımı görmüş. Kıskançlık krizine girdi. Buluştuk. Sonra tartışmaya başladık" şeklinde konuştu.

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