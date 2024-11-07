Kalp sağlığını tehlikeye atıyor: Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

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Fazla pişmiş yumurtalar, kalp sağlığına zarar verebilir mi? Yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilen yumurtalarda oksisterol adı verilen zararlı bileşiklerin oluşabileceği ve bu bileşiklerin kalp hastalığı riskini artırabileceği biliniyor. American Heart Association, kalp sağlığını korumak için günde bir yumurtanın genellikle güvenli olduğunu ancak pişirme şeklinin önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu nedenle, poşe veya az haşlanmış yumurta gibi düşük sıcaklıkta kısa süreli pişirme yöntemleri öneriliyor.

Fazla Pişmiş Yumurtalar Kalp Sağlığını Tehlikeye Mi Atıyor? Yumurta, yüksek kaliteli protein ve temel besin maddeleri içermesi nedeniyle birçok diyette vazgeçilmez bir besindir. Ancak, yumurtanın pişirme şekli sağlığa etkisi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, fazla pişirilen yumurtaların zararlı bileşiklerin oluşumuna yol açabileceğini ve bu durumun kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koymaktadır.