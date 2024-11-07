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Kalp sağlığını tehlikeye atıyor: Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

Yumurtanın pişirme şeklinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda yeni bulgular dikkat çekiyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta pişirilen yumurtalarda oluşan oksisteroller, damar sertleşmesi riskini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. İngiltere Beslenme Derneği'ne göre, yumurtayı sağlıklı bir şekilde tüketmek için düşük sıcaklıkta pişirme tercih edilmeli.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:23 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:23
Kalp sağlığını tehlikeye atıyor: Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin

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Fazla pişmiş yumurtalar, kalp sağlığına zarar verebilir mi? Yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilen yumurtalarda oksisterol adı verilen zararlı bileşiklerin oluşabileceği ve bu bileşiklerin kalp hastalığı riskini artırabileceği biliniyor. American Heart Association, kalp sağlığını korumak için günde bir yumurtanın genellikle güvenli olduğunu ancak pişirme şeklinin önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu nedenle, poşe veya az haşlanmış yumurta gibi düşük sıcaklıkta kısa süreli pişirme yöntemleri öneriliyor.

Fazla Pişmiş Yumurtalar Kalp Sağlığını Tehlikeye Mi Atıyor?

Yumurta, yüksek kaliteli protein ve temel besin maddeleri içermesi nedeniyle birçok diyette vazgeçilmez bir besindir. Ancak, yumurtanın pişirme şekli sağlığa etkisi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, fazla pişirilen yumurtaların zararlı bileşiklerin oluşumuna yol açabileceğini ve bu durumun kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koymaktadır.

Yumurtayı Pişirme Şekli Kolesterolü Nasıl Etkiler?

Yumurtalar, büyük oranda sarısında bulunan yaklaşık 186 miligram diyet kolesterol içerir. Diyet kolesterolü eskiden kalp hastalığı riskini artırdığı için suçlanırken, Amerikan Kalp Derneği'ne göre günde bir bütün yumurta yemek, çoğu insan için genellikle güvenlidir. Ancak, yumurtanın pişirme şekli sağlığa etkisini değiştirebilir. Kolesterol yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında okside olabilir ve oksisterol adı verilen bileşiklerin oluşumuna neden olabilir. Bu bileşiklerin vücutta oksidatif stres ve iltihabı artırarak kalp hastalığı riskini yükselttiği düşünülmektedir.

Oksisteroller Nedir ve Neden Önemlidir?

Oksisteroller, kolesterolün yüksek sıcaklıklara veya uzun süreli pişirmeye maruz kalmasıyla oluşur. Sadece yumurtada değil, et ve peynir gibi kolesterol açısından zengin diğer yiyeceklerde de bulunabilir. Oksisterollerin damar sertleşmesine katkıda bulunarak kalp damar sorunları riskini artırdığı düşünülmektedir.

Sağlıklı Pişirme Yöntemleri

Yumurtanın faydalarını koruyarak sağlık risklerini en aza indirmek için, fazla pişirmekten kaçınmak önemlidir. İşte sağlıklı yumurta hazırlamak için bazı ipuçları:

Yumurtaları daha düşük sıcaklıklarda pişirmek oksisterol oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, poşe veya az haşlanmış yumurta, kızartma yerine daha iyi bir seçenek olabilir.

Yumurtayı kızartırken yüksek dumanlanma noktasına sahip yağlar tercih edilmelidir. Avokado yağı gibi yağlar, daha yüksek sıcaklıklarda daha az zararlı bileşik üretir.

Pişirme süresini kısa tutmak, yumurtanın besin değerini koruyarak oksidasyon riskini azaltır.

Yumurtalı yemeklere sebze eklemek, sadece besin içeriğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda pişirme sırasında oluşan oksidatif stresi azaltan antioksidanlar sağlar.

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