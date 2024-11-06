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İBB'nin ihmali küçük kızı hayattan koparmıştı...Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi!

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlanmıştı. İddianame, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 10 sanığın ayrı ayrı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar 25 Aralık Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:19 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:19
İBB’nin ihmali küçük kızı hayattan koparmıştı...Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi!

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İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Sahili'nde bir parkta İBB ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 10 sanığın ayrı ayrı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar 25 Aralık Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

Küçük Eda Nur'un yaşamını yitirdiği Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili parkı (DHA)Küçük Eda Nur'un yaşamını yitirdiği Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili parkı (DHA)

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İBB ekiplerince, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahili'nde açılan çukura düşerek 26 Nisan'da hayatını kaybeden 5 yaşındaki minik Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirdiği Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili parkı (DHA)Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirdiği Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili parkı (DHA)

İDDİANAME KABUL EDİLDİ!

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar 25 Aralık Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer (İHA)Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer (İHA)

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eda Nur Gezer maktul, Emrah Boduk ile Nurcan Gezer müşteki, 10 kişi ise sanık olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede 26 Nisan günü maktul Eda Nur Gezer'in akrabaları Sinem Y. ve Gülseren Y. ile birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkına gittiği, Eda Nur'un diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada parkta İBB ekiplerince açılan çukura düştüğü belirtildi.

Eda Nur'un aile üyeleri (DHA)Eda Nur'un aile üyeleri (DHA)

Su dolu çukurun 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olduğu da belirtildi. Edanur'un düştüğü du dolu çukurdan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığına değinildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğuna yer verildi.

Küçükçekmece Menekşe Sahil parkı (DHA)Küçükçekmece Menekşe Sahil parkı (DHA)

Yapılan araştırmada Menekşe Sahil Parkı'nda meydana gelen su arızasıyla ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir su arıza kaydına rastlanmadığı, parkta bulunan bilinen veya bilinmeyen iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı aktarıldı.
Kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de bulunduğuna da değinildi.

KAZI ALANINDA HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

İddianamede olay yerinde yapılan keşifte suyun yüzeye çıkarak baloncuk oluşturduğu, toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşayarak balçık kıvamına geldiği, olay yerinin yaklaşık 10-15 metre uzaklığında ise çocuk parkı bulunduğu bilgisi de yer aldı. İncelemelerde yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldığı da iddianamede yer aldı.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer (İHA)Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer (İHA)

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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