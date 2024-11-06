İBB’nin ihmali küçük kızı hayattan koparmıştı...Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eda Nur Gezer maktul, Emrah Boduk ile Nurcan Gezer müşteki, 10 kişi ise sanık olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede 26 Nisan günü maktul Eda Nur Gezer'in akrabaları Sinem Y. ve Gülseren Y. ile birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkına gittiği, Eda Nur'un diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada parkta İBB ekiplerince açılan çukura düştüğü belirtildi.

Su dolu çukurun 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olduğu da belirtildi. Edanur'un düştüğü du dolu çukurdan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığına değinildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğuna yer verildi.

Küçükçekmece Menekşe Sahil parkı (DHA)

Yapılan araştırmada Menekşe Sahil Parkı'nda meydana gelen su arızasıyla ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir su arıza kaydına rastlanmadığı, parkta bulunan bilinen veya bilinmeyen iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı aktarıldı.

Kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de bulunduğuna da değinildi.

KAZI ALANINDA HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

İddianamede olay yerinde yapılan keşifte suyun yüzeye çıkarak baloncuk oluşturduğu, toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşayarak balçık kıvamına geldiği, olay yerinin yaklaşık 10-15 metre uzaklığında ise çocuk parkı bulunduğu bilgisi de yer aldı. İncelemelerde yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldığı da iddianamede yer aldı.