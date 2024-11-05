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LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ: Masterchef Lebeniye çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? En kolay yöntem...

MasterChef Türkiye’de bugün ekrana gelecek bölümde lezzet dolu bir tarif olan lebeniye çorbası yapılacak. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu nefis çorba için tarif arayan izleyiciler, mutfakta harikalar yaratmak için kolları sıvadı. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım lebeniye çorbası tarifi ve malzemeleri...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:52 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:52
LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ: Masterchef Lebeniye çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? En kolay yöntem...

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TV ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yapılacak olan lebeniye çorbası, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sağlıklı ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bu geleneksel çorbayı evlerinde denemek isteyenler için tarif detaylarını derledik. İşte, lebeniye çorbası için gerekli malzemeler ve hazırlık aşamaları...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ 🥣✨

Lebeniye çorbası, soğuk kış günlerinde sıcacık içinizi ısıtacak, lezzetli ve besleyici bir çorbadır. İşte, adım adım lebeniye çorbası tarifi ve gerekli malzemeler:

Malzemeler 📝

1 su bardağı yoğurt 🥛

1 adet yumurta sarısı 🥚

1 yemek kaşığı un 🌾

1 su bardağı haşlanmış nohut 🫘

1 çay bardağı pirinç 🍚

5 su bardağı su 💧 (isteğe bağlı olarak et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz 🍲)

Tuz 🧂

Köftesi için:

200 gram kıyma 🥩

1 çay kaşığı tuz 🧂

1 çay kaşığı karabiber 🌶️

1 yemek kaşığı irmik (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı 🧈

1 yemek kaşığı kuru nane 🌿

Yapılışı 👩‍🍳

Köfte Hazırlığı: Derin bir kaba kıymayı alın, tuz 🧂 ve karabiber 🌶️ ekleyip yoğurun. İsteğe bağlı olarak irmik de ekleyebilirsiniz. Yoğurduğunuz kıymadan küçük misket büyüklüğünde toplar hazırlayın 🍡.

Köfteleri Kızartın: Hazırladığınız köfteleri tavada az miktarda yağ ile hafifçe kızartın ve kenara alın 🍳.

Yoğurtlu Terbiye: Ayrı bir kapta yoğurdu 🥛, yumurta sarısını 🥚 ve unu 🌾 pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın 🥄.

Çorbayı Hazırlayın: Bir tencereye suyu koyun 💧, ardından pirinci 🍚 ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin 🍲.

Terbiyeyi Ekleyin: Pirinçler yumuşadığında, yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyin. Yoğurdun kesilmemesi için çorbadan bir kepçe kadar alıp terbiyeye karıştırarak ılıklaştırabilirsiniz. Ardından terbiyeyi tencereye ekleyin ve karıştırarak kaynatın 🔄🔥.

Köfteleri ve Nohutu Ekleyin: Çorba kaynamaya başladığında, kızarttığınız köfteleri 🍡 ve haşlanmış nohutu 🫘 ekleyin. Çorbayı birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin 🍲.

Tuz ve Nane Ekleyin: Küçük bir tavada tereyağını 🧈 eritin ve nane 🌿 ekleyin. Hazırladığınız naneli tereyağını çorbanın üzerine dökün ve servis yapın 🍃✨.

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