LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ: Masterchef Lebeniye çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? En kolay yöntem...

Çorbayı Hazırlayın : Bir tencereye suyu koyun 💧, ardından pirinci 🍚 ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin 🍲.

Yoğurtlu Terbiye : Ayrı bir kapta yoğurdu 🥛, yumurta sarısını 🥚 ve unu 🌾 pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın 🥄.

Köfteleri Kızartın : Hazırladığınız köfteleri tavada az miktarda yağ ile hafifçe kızartın ve kenara alın 🍳.

Köfte Hazırlığı : Derin bir kaba kıymayı alın, tuz 🧂 ve karabiber 🌶️ ekleyip yoğurun. İsteğe bağlı olarak irmik de ekleyebilirsiniz. Yoğurduğunuz kıymadan küçük misket büyüklüğünde toplar hazırlayın 🍡.

Terbiyeyi Ekleyin: Pirinçler yumuşadığında, yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyin. Yoğurdun kesilmemesi için çorbadan bir kepçe kadar alıp terbiyeye karıştırarak ılıklaştırabilirsiniz. Ardından terbiyeyi tencereye ekleyin ve karıştırarak kaynatın 🔄🔥.

Köfteleri ve Nohutu Ekleyin: Çorba kaynamaya başladığında, kızarttığınız köfteleri 🍡 ve haşlanmış nohutu 🫘 ekleyin. Çorbayı birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin 🍲.

Tuz ve Nane Ekleyin: Küçük bir tavada tereyağını 🧈 eritin ve nane 🌿 ekleyin. Hazırladığınız naneli tereyağını çorbanın üzerine dökün ve servis yapın 🍃✨.