Ölümcül hastalık belirtisi olarak gözüküyor: Bu pozisyonda uyuyanlar dikkat!

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Bazı uyku pozisyonları, teşhis edilmemiş sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Uzmanlara göre, uyku esnasında belirli bir pozisyonda sürekli olarak yatmak, vücutta fark edilmeden gelişen ciddi sorunlara işaret edebilir. Örneğin, kalp ya da akciğer sorunları olan kişilerin belirli pozisyonlarda daha rahat hissettiği bilinirken, bu tür bir alışkanlık çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.

Fotoğraflar: AA KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ: UYKU POZİSYONUNUZ SAĞLIĞINIZI ELE VEREBİLİR Kardiyolog Dr. Rosie Godeseth, yatakta sırt üstü yatarken rahatsızlık duyan ya da yastıksız uyuyamayan bireylerin bu durumun ölümcül kalp yetmezliğine işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Kalp yetmezliği, kasların zayıflaması sonucu kalbin kanı etkili şekilde pompalayamaması ile ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit eden uzun vadeli bir rahatsızlık.