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Yağları şıpır şıpır eritiyor! Sadece 2 malzemeyle basen ve gıdıya elveda

Bel, basen ve gıdı bölgesindeki yağları sadece iki malzeme kullanarak doğal yöntemlerle eritmek mümkün. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte yağları şıpır şıpır eriten kür tarifi...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:45
Yağları şıpır şıpır eritiyor! Sadece 2 malzemeyle basen ve gıdıya elveda

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Fazla kilolardan kurtulmak ve vücut hatlarını belirginleştirmek için basit ve etkili çözümler bulunuyor. Peki evde doğal malzemelerle basen ve gıdı yağlarını eritmek mümkün mü? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sadece 2 malzeme yeterli

Evinizde limon ve zeytinyağından oluşan doğal bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışım hem yağ yakıcı özellikleriyle bilinen hem de metabolizmayı hızlandıran iki güçlü malzemenin birleşimidir. Limon yüksek C vitamini içeriğiyle yağların daha hızlı parçalanmasına yardımcı olurken zeytinyağı içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde toksinlerin atılmasını sağlar ve cildin elastikiyetini artırır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cilt sağlığına da faydalı

Aslında bu karışımı hazırlamak oldukça pratik. Taze sıkılmış bir tam limonun suyunu bir kaba koyun ve içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra bu karışımı hem cilde uygulayabilir hem de sabahları aç karnına içebilirsiniz. Cilde uygulandığında özellikle bel, basen ve gıdı gibi zor yağların olduğu bölgelerde düzenli kullanım sonucunda gözle görülür bir incelme sağlanabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yağların hızlı yakılmasını sağlıyor

Sabahları aç karnına içilen bu karışım sindirim sistemini hızlandırarak yağ yakımını başlatır. Zeytinyağı gün boyu tokluk hissi vererek aşırı yemek yeme isteğini engeller. Cilde masaj yaparak uygulandığında ise kan dolaşımını artırır ve yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olur. Bu basit yöntemle vücut hatlarınızı şekillendirmeniz mümkün.

(Tüketmeden önce alerji durumuna karşı uzmana danışılması gerektiğini hatırlatalım.)

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