Yağları şıpır şıpır eritiyor! Sadece 2 malzemeyle basen ve gıdıya elveda

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Fazla kilolardan kurtulmak ve vücut hatlarını belirginleştirmek için basit ve etkili çözümler bulunuyor. Peki evde doğal malzemelerle basen ve gıdı yağlarını eritmek mümkün mü? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Sadece 2 malzeme yeterli Evinizde limon ve zeytinyağından oluşan doğal bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışım hem yağ yakıcı özellikleriyle bilinen hem de metabolizmayı hızlandıran iki güçlü malzemenin birleşimidir. Limon yüksek C vitamini içeriğiyle yağların daha hızlı parçalanmasına yardımcı olurken zeytinyağı içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde toksinlerin atılmasını sağlar ve cildin elastikiyetini artırır.