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Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Yolcular canını zor kurtardı

Muğla’da panik dolu anlar yaşandı. İçinde yolcu bulunan ve seyir halindeki bir yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı. Yolcuların tahliye edildiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:43
Muğla’da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Yolcular canını zor kurtardı

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Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı (DHA)Yolcu otobüsü cayır cayır yandı (DHA)

İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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