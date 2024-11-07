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Pendik'te Ecem Sultan'ın ölümüne neden olmuştu | TIR şoföründen pişkin savunma: Kör noktaydı görmedim

İstanbul Pendik'te havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendis olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı skuterle işe gittiği sırada TIR'ın yanaşmasıyla 150 metre sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Çamlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan TIR şoförü Hasan Faruk Çolak'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:23
Pendik’te Ecem Sultan’ın ölümüne neden olmuştu | TIR şoföründen pişkin savunma: Kör noktaydı görmedim

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İstanbul Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

Hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)Hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlandı (İHA)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. TIR şoförü Hasan Furkan Çolak'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

Kaza anına ilişkin görüntüler. (İHA)Kaza anına ilişkin görüntüler. (İHA)

"KÖT NOKTADA OLDUĞU İÇİN GÖRMEDİM"
TIR şoförü Hasan Furkan Çolak ifadesinde, "Ben bir Lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaktayım, 5 Kasım günü sabah saatlerinde sevk ve idaremde bulunan 34 HVP 603 plaka sayılı kırmızı renkli Volvo marka TIR ile dorsesiz olarak Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyir halinde iken bir anda arkamda bulunan araçların ısrarlı kornası ile durdum, araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahısın TIR'ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm, çevredekilerin beyanı ile kadın şahısın kullandığı skuterin üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim, ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim zira kaza sonucu vefat eden kişiyi aracın ön sağ noktası kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim, herhangi bir ses yada sallantı olmadı, ilk etapta şahsın yanına gittim, durumunu sordum, iyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Çamlı, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim. İşlemler için karakola götürüldüğümde kadın şahısın vefat ettiğini öğrendim. Kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum, en sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Ecem Sultan Çamlı (İHA)Ecem Sultan Çamlı (İHA)

"MÜVEKKİLİMİN KUSURU YOKTUR"
Şüphelinin avukatı, "Maktul elektrikli skuter yönetmeliğine aykırı olarak en sol şeritte seyir halindeyken kaza meydana gelmiştir. Kaza öncesinde yaklaşık 40-50 metre müvekkilimin önünde kör nokta kısmında seyir halinde gitmiştir. Kazanın oluşumunda müvekkilimin kusuru yoktur, müvekkilim az sonra döneceği için sol şeritte gitmektedir. Görgü tanıkları da maktulün yola savrulduğunu, TIR'ın skuterin arka tekerleğinin üstünden geçip gittiğini beyan ettiğini, öncelikle serbest bırakılmasını aksi kanaat oluşması halinde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Pendikte skuter ile TIRın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuşPendikte skuter ile TIRın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş
Pendik'te skuter ile TIR'ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

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