Pendik’te Ecem Sultan’ın ölümüne neden olmuştu | TIR şoföründen pişkin savunma: Kör noktaydı görmedim

Kaza anına ilişkin görüntüler. (İHA)

"KÖT NOKTADA OLDUĞU İÇİN GÖRMEDİM"

TIR şoförü Hasan Furkan Çolak ifadesinde, "Ben bir Lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaktayım, 5 Kasım günü sabah saatlerinde sevk ve idaremde bulunan 34 HVP 603 plaka sayılı kırmızı renkli Volvo marka TIR ile dorsesiz olarak Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyir halinde iken bir anda arkamda bulunan araçların ısrarlı kornası ile durdum, araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahısın TIR'ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm, çevredekilerin beyanı ile kadın şahısın kullandığı skuterin üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim, ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim zira kaza sonucu vefat eden kişiyi aracın ön sağ noktası kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim, herhangi bir ses yada sallantı olmadı, ilk etapta şahsın yanına gittim, durumunu sordum, iyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Çamlı, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim. İşlemler için karakola götürüldüğümde kadın şahısın vefat ettiğini öğrendim. Kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum, en sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.