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Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Sefer günleri ve saatleri!

Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri kış tatili için seyahat etmek isteyenler tarafından merakla bekleniyordu. Bu sene özellikle Ankara-Kars hattında yoğun talep gözlemlenirken bölgesel turistik ekspres hatları da yeni rotalarla seferlere dahil ediliyor. Peki Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte seferler hakkında merak edilenler.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 14:42
Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Sefer günleri ve saatleri!

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Türkiye'nin en bilinen tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri başlıyor. 23 Aralık'ta başlayacak olan bu seferler 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Sefer Günleri ve Saatleri
Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Seferlerin daha verimli olması amacıyla hareket saatlerinde yapılan düzenlemelerle yolculara şehirleri keşfetme fırsatı tanınıyor. Örneğin, Ankara'dan hareket eden tren Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakika mola verecek. Kars'tan dönüşte ise tren, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bilet Fiyatları ve Satın Alma Yöntemleri
Yolcular, kişi başı 5.250 TL'den başlayan fiyatlarla katılabilirler. Biletler TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulamalar ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Hatlar ve İleriye Dönük Planlar

Turistik trenlere olan yoğun ilgi doğrultusunda, diğer bölgeler için yeni rotalar da değerlendirilmeye alındı. Bu sezon, Turistik Tatvan Treni, Turistik Tuz Ekspresi ve Adana-Belemedik Ekspresi gibi yeni hatların da başlatılması planlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Özellikleri

8 yataklı ve 1 yemekli vagon ile hizmet verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, 160 yolcu kapasiteli ve 2 kişilik odalarda sunulan konforla kış boyunca seyahat deneyimi vaat ediyor.

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