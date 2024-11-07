Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Sefer günleri ve saatleri!

Türkiye'nin en bilinen tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi 'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri başlıyor. 23 Aralık'ta başlayacak olan bu seferler 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

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Sefer Günleri ve Saatleri

Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Seferlerin daha verimli olması amacıyla hareket saatlerinde yapılan düzenlemelerle yolculara şehirleri keşfetme fırsatı tanınıyor. Örneğin, Ankara'dan hareket eden tren Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakika mola verecek. Kars'tan dönüşte ise tren, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak.