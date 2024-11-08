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Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Güran katil mi? Nevzat Bahtiyar kimdir, kaç yaşında? Narin Güran davası son durum!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili açılan dava, bugün Diyarbakır Adliyesi'nde ilk duruşmasıyla başladı. Sanık kürsüsünde Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve itirafçı sıfatıyla Nevzat Bahtiyar yer aldı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:20
Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Güran katil mi? Nevzat Bahtiyar kimdir, kaç yaşında? Narin Güran davası son durum!

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Narin Güran'ın kaybolup öldürülmesiyle ilgili dava bugün görülmeye başlandı. Duruşmada ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne çıktı. Bahtiyar'ın duruşmada yaptığı itiraflar ise mahkemede şok etkisi yarattı. Peki, Nevzat bahtiyar kimdir, kaç yaşında? İşte Narin Güran cinayeti hakkında son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NEVZAT BAHTİYAR KİMDİR?

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıva ustası olarak çalışan bir isimdir. Tavşantepe köyünde yaşayan Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla gündeme gelmiştir.

Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)Nevzat Bahtiyar (Takvim Foto Arşiv)

Bahtiyar, olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve cinayetle ilgili kritik bilgiler vermiştir. İlk başta köydeki arama çalışmalarına gönüllü olarak katılmış gibi görünse de, sonrasında itiraflarda bulunarak kamuoyunun ilgisini çekmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NARİN GÜRAN DAVASI SON DURUM

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı. Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu.

NEVZAT BAHTİYAR KONUŞTU, BABA FENALAŞTI

Mahkemede ifade veren sanık Nevzat Bahtiyar, ''Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran'ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran'ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin'in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran'ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin'in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm. Evde Narin'in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet'i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu'' dedi.

İfade sırasında Narin'in babası Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

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