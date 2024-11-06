Pendik’te skuter ile TIR’ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.