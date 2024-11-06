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Pendik'te skuter ile TIR'ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

İstanbul Pendik'te skuter ile seyir halindeyken TIR'ın altında kalan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı hakkında kahreden bir detay çıktı. Çamlı'nın, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6.'sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi olduğu öğrenildi. Genç kadın bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:56
Pendik’te skuter ile TIR’ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

Pendik’te skuter ile TIR’ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı.

Pendik’te skuter ile TIR’ın altında kalan Ecem Sultan Çamlı hakkında yürek yakan detay! 12 yaşında dünya ikincisi olmuş

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı.

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