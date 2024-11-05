Bunu yapmak yeterli: Sararan yastıkları tek seferde inci gibi beyazlatıyor!

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Yastıklar zamanla ter, yağ ve diğer vücut salgıları nedeniyle sararabilir. Bu durum hem görüntü açısından rahatsızlık verirken hem de hijyen açısından önemli bir sorun teşkil edebilir. Neyse ki, kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan yastıklarınızı doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz. İşte sağlığınızı ve çevreyi koruyarak sararan yastıkları beyazlatmanın etkili doğal yolları...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi KARBONAT VE SİRKE KULLANIMI Karbonat ve beyaz sirke, sararmış yastıkların rengini açmak için oldukça etkili bir yöntemdir. İlk olarak yastığı çamaşır makinesine yerleştirin, ardından makineye bir fincan beyaz sirke ve yarım fincan karbonat ekleyin. Bu iki doğal malzeme, yastık üzerindeki lekeleri giderirken aynı zamanda bakterileri de öldürür. Makinenin sıcak su programını seçerek yıkama işlemini başlatın. Yastık kuruduktan sonra daha beyaz ve temiz görünecektir.