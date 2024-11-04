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Motosikletle ağaca çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Dirik’in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dirik, Uğur Camii'nde kılınacan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedildi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 23:48 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 23:48
Motosikletle ağaca çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Gölköy Mahallesi Cennetkoyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan Dirik'in (16) kullandığı motosiklet, sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi ile ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dirik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dirik, Uğur Camii'nde kılınacan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedildi.

Taylan Dirik'in Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik elektronik bölümünde okuduğu öğrenildi.

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