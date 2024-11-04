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Ordu'da kötü kokuların yayıldığı ev için ekipler harekete geçti: 2 kamyon çöp çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden yayılan kötü kokuların ardından mahalleli harekete geçti ve durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekiplerinin harekete geçmesi ile kokunun yayıldığı eve giren ekipler evden 2 kamyon çöp çıkarttı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 23:58 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 23:58
Ordu’da kötü kokuların yayıldığı ev için ekipler harekete geçti: 2 kamyon çöp çıktı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden yayılan kötü kokuların ardından şikayetler üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.

Bucak Mahallesi'nde 2 kişilik ailenin yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Şikayetler üzerine adrese giden ekipler, evde biriken çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı.


Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ekipler, çöplerin çıkartılmasının ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

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