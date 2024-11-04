Ordu’da kötü kokuların yayıldığı ev için ekipler harekete geçti: 2 kamyon çöp çıktı

Ordu 'nun Altınordu ilçesinde bir evden yayılan kötü kokuların ardından şikayetler üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.



Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.