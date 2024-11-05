Ünlü fenomen M bedene böyle düştü: 53 yaşında 20 kilo verdi!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kilo vermenin zorlu olduğunu düşünüyor musunuz? 53 yaşında 20 kilo veren Denise Kirtley, orta yaşta kilo vermenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. 40'lı yaşlardan sonra kilo vermekte zorlananlar için dönüşüm koçu Denise, sadece sekiz temel yaşam tarzı değişikliği ile kilo vermenin nasıl sağlanabileceğini paylaşıyor.

Fotoğraflar: Instagram DENİSE'İN KİLO VERME SIRRI: 8 İPUCU Ağırlık Antrenmanı Yapın

Ağırlık kaldırarak kas kaybını önleyin ve metabolizmayı hızlandırın. Bu sayede vücudunuz, egzersiz sonrasında bile kalori yakmaya devam edecektir. Daha Fazla Protein Tüketin

Protein alımı metabolizmayı hızlandırabilir ve açlığı azaltabilir. Bu sayede daha az kalori alarak kilo vermenize yardımcı olur.