Kilo vermenin en kolay yolu ortaya çıktı: Yeni keşfedildi

Kilo verme konusunda yeni stratejiler mi arıyorsunuz? Avustralya'daki Bond Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, aralıklı oruç tutmanın, öğün sayısını azaltmanın ve kalori alımını 12 hafta boyunca düzenlemenin, standart kilo verme yöntemlerinden daha etkili olduğunu ortaya koydu. 2.485 katılımcının dahil olduğu 29 klinik deneyi inceleyen araştırmacılar, yeme saatlerini düzenlemenin kilo verme üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

ARALIKLI ORUÇ VE ZAMAN KISITLAMALI BESLENME

Aralıklı oruç veya zaman kısıtlamalı beslenme, yeme süresini günün belirli bir dilimiyle sınırlandırmak anlamına geliyor. Araştırmaya göre, günde sekiz saat veya daha kısa süreyle yemek yemeyi sınırlayan katılımcıların, diğer diyet yöntemlerine göre daha fazla kilo verdiği görüldü. Bunun yanı sıra, aralıklı oruç tutan ve vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan bireylerin daha fazla kilo kaybettiği belirtildi.