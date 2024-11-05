Kilo vermenin en kolay yolu ortaya çıktı: Yeni keşfedildi

Kilo verme konusunda yeni stratejiler mi arıyorsunuz? Avustralya'daki Bond Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, aralıklı oruç tutmanın, öğün sayısını azaltmanın ve kalori alımını 12 hafta boyunca düzenlemenin, standart kilo verme yöntemlerinden daha etkili olduğunu ortaya koydu. 2.485 katılımcının dahil olduğu 29 klinik deneyi inceleyen araştırmacılar, yeme saatlerini düzenlemenin kilo verme üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
ARALIKLI ORUÇ VE ZAMAN KISITLAMALI BESLENME
Aralıklı oruç veya zaman kısıtlamalı beslenme, yeme süresini günün belirli bir dilimiyle sınırlandırmak anlamına geliyor. Araştırmaya göre, günde sekiz saat veya daha kısa süreyle yemek yemeyi sınırlayan katılımcıların, diğer diyet yöntemlerine göre daha fazla kilo verdiği görüldü. Bunun yanı sıra, aralıklı oruç tutan ve vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan bireylerin daha fazla kilo kaybettiği belirtildi.
UZMAN GÖRÜŞÜ: DİYETİSYEN STEPHANİE SCHİFF'İN ÖNERİLERİ
Northwell Huntington Hastanesi'nde görevli diyetisyen Stephanie Schiff, aralıklı oruç konusunda uzun süredir temkinli olduğunu, ancak yıllar içinde daha fazla bilimsel kanıt görerek bu yöntemi tavsiye etmeye başladığını belirtti.