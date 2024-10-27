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Uzmanlar uyardı: Bu gıdalar prostat kanseri riskini artırıyor! Yanından bile geçmeyin

Prostat kanseri, erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olarak her sekiz erkekten birinde ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, prostat kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, beslenme alışkanlıklarının hastalık üzerindeki etkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:16
Uzmanlar uyardı: Bu gıdalar prostat kanseri riskini artırıyor! Yanından bile geçmeyin

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Prostat kanseri, her sekiz erkekten birinde görülen yaygın kanser türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için doğru beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yapıyor. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, prostat kanseriyle mücadelede sağlıklı beslenmenin büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Coşkun, JAMA Oncology Dergisi'nde yayımlanan güncel bir araştırmaya atıfta bulunarak, inflamasyonu artıran gıdalardan uzak durulmasının hastalığın ilerleme riskini azaltabileceğini ifade etti.

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Prostat Kanseri Hakkında Dikkat Çeken Bilgiler

Prof. Dr. Coşkun, prostat kanserinin genellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığını ve yavaş ilerleyebileceğini belirterek, erken teşhis ve doğru beslenme ile hastalığın kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Ayrıca prostat kanseri tanısı almış olan hastaların beslenme düzenine dikkat etmesinin, hastalığın ilerlemesini önleyebileceğini ifade etti.

JAMA Oncology Dergisi'nde yayımlanan ve Bruce Trock liderliğindeki ekibin yürüttüğü araştırma, düşük gradeli 886 prostat kanseri hastasını inceleyerek bu hastaların beslenme alışkanlıklarını analiz etti. Yaklaşık 6,5 yıl süren takip sonucunda, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olan hastalarda, kanserin hızlı ilerleme riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.

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Bu Besinlerden Kaçının

Prof. Dr. Coşkun, prostat kanseri riskini artıran besinlerin başında fast food ürünleri, kızartmalar, trans yağ içeren yiyecekler, rafine karbonhidratlar ve beyaz ekmek gibi gıdaların geldiğini vurguladı. Ayrıca yüksek oranda şeker ve hamur işi tüketiminin de prostat kanserinin hızlı ilerlemesini tetikleyebileceğini belirtti.

Sağlıklı beslenme önerileri arasında ise yağlı gıdaların sınırlandırılması, meyve ve sebze porsiyonlarının artırılması, tahıl ve baklagillerin düzenli tüketilmesi yer alıyor. Sağlıklı beslenmenin sadece kanseri önlemekle kalmayıp, aynı zamanda düşük gradeli kanserlerin ilerleme riskini de azaltabileceği ifade edildi.

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