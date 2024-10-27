Uzmanlar uyardı: Bu gıdalar prostat kanseri riskini artırıyor! Yanından bile geçmeyin

Prostat kanseri, her sekiz erkekten birinde görülen yaygın kanser türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için doğru beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yapıyor. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, prostat kanseriyle mücadelede sağlıklı beslenmenin büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Coşkun, JAMA Oncology Dergisi'nde yayımlanan güncel bir araştırmaya atıfta bulunarak, inflamasyonu artıran gıdalardan uzak durulmasının hastalığın ilerleme riskini azaltabileceğini ifade etti.