(Takvim Foto Arşiv)
Polis Yardım Sandığına Yeni Düzenlemeler
Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri için yeni düzenlemeler de teklifin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Üyeler, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı gibi çeşitli desteklerden faydalanacak. 2018'den önce göreve başlayan Emniyet Teşkilatı mensupları da sandığa üye olabilecek.
Sınır Dışı Etme Kararları Hızlanıyor
Teklifte sınır dışı etme kararlarının hızlandırılması ve yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin en kısa sürede çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte mahkemelere yönelik süre kısıtlamaları da öneriliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Özel Güvenlik Görevlileri İçin Yeni Kriterler
Yeni düzenlemeler, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları da etkiliyor. Devlet güvenliği, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlemiş olanların özel güvenlik olmaları engellenecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Bekçilerin Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarına yönelik de düzenlemeler yapıldığını belirten Güler, kaymakamlık mesleğine giriş şartları ve bekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularının ele alındığını vurguladı.