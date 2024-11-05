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46 maddelik yasa teklifi: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı cezası ne olacak? Bekçilerin çalışma şartları değişecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili ceza hükümlerini içeriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 46 maddeden oluşan teklifi detaylandırdı ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik cezaların artırılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:12
46 maddelik yasa teklifi: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı cezası ne olacak? Bekçilerin çalışma şartları değişecek mi?

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AK Parti, ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılmasının yanı sıra, "Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ruhsatsız Silah Kullanımında Cezalar Artıyor

Yapılan düzenlemeye göre, ruhsatsız silah taşıma, satın alma ve bulundurma cezasının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı ise 4 yıla çıkarılacak. Ayrıca, ateşli silahların ana parçalarını ülkeye sokanlar veya taşıyanlar için 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanması öngörülüyor. Özellikle, silah parçalarının sayı veya nitelik bakımından vahim olması durumunda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile birlikte idari para cezası da getiriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yetkisiz Çakar Kullanımında Cezalar Katlanıyor

Teklifte, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezaların da artırılması öngörülüyor. Bu kapsamda, ilk ihlal için 96 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Tekrar eden ihlallerde ise ceza miktarı 192 bin liraya kadar çıkacak ve araçlar 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, bu cihazların mülkiyeti kamuya geçirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Polis Yardım Sandığına Yeni Düzenlemeler

Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri için yeni düzenlemeler de teklifin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Üyeler, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı gibi çeşitli desteklerden faydalanacak. 2018'den önce göreve başlayan Emniyet Teşkilatı mensupları da sandığa üye olabilecek.

Sınır Dışı Etme Kararları Hızlanıyor

Teklifte sınır dışı etme kararlarının hızlandırılması ve yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin en kısa sürede çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte mahkemelere yönelik süre kısıtlamaları da öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Yeni Kriterler

Yeni düzenlemeler, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları da etkiliyor. Devlet güvenliği, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlemiş olanların özel güvenlik olmaları engellenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekçilerin Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarına yönelik de düzenlemeler yapıldığını belirten Güler, kaymakamlık mesleğine giriş şartları ve bekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularının ele alındığını vurguladı.

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