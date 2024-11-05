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Polis Yardım Sandığına Yeni Düzenlemeler

Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri için yeni düzenlemeler de teklifin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Üyeler, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı gibi çeşitli desteklerden faydalanacak. 2018'den önce göreve başlayan Emniyet Teşkilatı mensupları da sandığa üye olabilecek.

Sınır Dışı Etme Kararları Hızlanıyor

Teklifte sınır dışı etme kararlarının hızlandırılması ve yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin en kısa sürede çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte mahkemelere yönelik süre kısıtlamaları da öneriliyor.