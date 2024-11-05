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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card çekilişi ne zaman yapılacak?

ABD'de çalışma ve oturma izni sağlayan Green Card başvuruları bugün sona eriyor. DV Lottery kapsamında yapılan başvurular, ABD’de yaşama ve çalışma hayali kuran kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konuya dair son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:14 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:18
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card çekilişi ne zaman yapılacak?

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ABD'nin göçmen çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlediği Yeşil Kart (Green Card) çekilişi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinden milyonlarca başvuru alan Green Card çekilişi, kazananlara ABD'de süresiz çalışma ve oturma hakkı tanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreci, ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranlar için kasım ayının ilk haftasında sona eriyor. 2025 yılı çekilişi için başvurular, 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek. Başvuru sürecini tamamlamak isteyenlerin son gün yoğunluğuna karşı başvurularını erkenden yapmaları tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. 2025 Green Card çekilişi için başvuru yapanların sonuçları muhtemelen 2025 yılı Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılacak. Başvurunun ardından adaylar, DV Lottery sisteminde sonuçlarını kontrol edebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine başvurular yalnızca resmi DV Lottery internet sitesi olan dvprogram.state.gov adresinden yapılabiliyor. Başvuru tamamen ücretsiz olup, resmi kurumlar dışında başvuruya aracılık eden hizmetlere itibar edilmemeli. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması, başvurunun geçerliliği açısından büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Green Card başvurusu sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, başvurularının sonuçlarını 2025 Mayıs ayında kontrol ederek, ABD'de oturma ve çalışma izni elde etme şansını yakalayacak.

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