Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card çekilişi ne zaman yapılacak?

ABD'nin göçmen çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlediği Yeşil Kart (Green Card) çekilişi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinden milyonlarca başvuru alan Green Card çekilişi, kazananlara ABD'de süresiz çalışma ve oturma hakkı tanıyor.

Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreci, ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranlar için kasım ayının ilk haftasında sona eriyor. 2025 yılı çekilişi için başvurular, 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek. Başvuru sürecini tamamlamak isteyenlerin son gün yoğunluğuna karşı başvurularını erkenden yapmaları tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. 2025 Green Card çekilişi için başvuru yapanların sonuçları muhtemelen 2025 yılı Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılacak. Başvurunun ardından adaylar, DV Lottery sisteminde sonuçlarını kontrol edebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



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