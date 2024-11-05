SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor: Canan Karatay'ın zayıflatan önerisi!

Kilo vermekte zorlanan ve sık sık acıkmaktan şikayet edenler için, ünlü iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay'dan doğal bir öneri geldi. Yüksek besin değeri ve uzun süre tokluk sağlamasıyla bilinen andız pekmezi, hem enerji veriyor hem de vücut sağlığını destekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:22 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:22
1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor: Canan Karatay’ın zayıflatan önerisi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kilo vermek isteyenler için bir türlü önüne geçilemeyen aşırı yeme alışkanlığı, Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesiyle doğal bir çözümle kontrol altına alınabilir. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, yüksek besin değeri ve tok tutma özelliğiyle bilinen Andız pekmezini öneriyor. Asırlardır Anadolu'da kullanılan andız pekmezi, enerji vererek vücut sağlığını destekleyen mucizevi bir besin olarak tanınıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ANDIZ PEKMEZİ NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?

Andız pekmezi, antioksidan özellikleriyle vücudu toksinlerden arındırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, bu doğal pekmez, ödemi azaltır, şişkinliği giderir ve yağ asitlerinden arındırıcı etkisiyle kilo kaybını destekler.

KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI DOĞAL DESTEK

Bronşit ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinen andız pekmezi, ayrıca balgam sökme ve öksürük hafifletme özelliklerine de sahiptir. Nefes darlığına iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilen bu pekmez, kış öncesi tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.

SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan andız pekmezi, saç dökülmesini önlerken, saçın daha gür çıkmasına yardımcı olur. Cilt ve saç sağlığına katkıda bulunarak doğal bir güzellik destekçisi olarak öne çıkıyor.

TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Doğal şeker ve lif içeriği ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olan andız pekmezi, mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tokluk sağlar. Sabahları aç karnına tüketildiğinde gün boyu tok kalmayı destekler. Ancak dengeli bir diyet ile birlikte tüketilmesi önerilir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

🍯 Sabah Aç Karnına: Güne başlarken bir tatlı kaşığı andız pekmezi tüketerek tokluk hissini artırabilirsiniz.

🥗 Ana Öğünlerden Önce: Öğle veya akşam yemeğinden önce bir çay kaşığı andız pekmezi alarak açlığınızı kontrol altına alın.

🍏 Ara Öğünlerde: Bir parça yoğurt veya meyve ile karıştırarak hem enerjinizi artırın hem de tatlı ihtiyacınızı giderin.

💧 Bol Su İçin: Andız pekmezi, toksinlerin atılmasına yardımcı olduğundan, bol su içmeyi unutmayın!

📅 Düzenli Tüketim: Tokluk hissini desteklemek için her gün düzenli olarak tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

Uzmanı göz kuruluğuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı!Uzmanı göz kuruluğuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı!
Uzmanı göz kuruluğuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı!
Yaşam kalitesini düşüren hemoroid hakkında bilinmesi gerekenlerYaşam kalitesini düşüren hemoroid hakkında bilinmesi gerekenler
Yaşam kalitesini düşüren hemoroid hakkında bilinmesi gerekenler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kırgızistan’da
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump ve Harris’ten son hamle! Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçti
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... Suç dosyaları kabarık çıktı
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti | Katile bir dava daha
Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
Türk Lirası’na geçiş hızlanıyor! Büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı
CHP’de Esenyurt krizi büyüyor! Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler: Vatanla sorunu olanla işim olmaz
UEFA’dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
SON DAKİKA