1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor: Canan Karatay’ın zayıflatan önerisi!

Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan andız pekmezi, saç dökülmesini önlerken, saçın daha gür çıkmasına yardımcı olur. Cilt ve saç sağlığına katkıda bulunarak doğal bir güzellik destekçisi olarak öne çıkıyor.

Doğal şeker ve lif içeriği ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olan andız pekmezi, mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tokluk sağlar. Sabahları aç karnına tüketildiğinde gün boyu tok kalmayı destekler. Ancak dengeli bir diyet ile birlikte tüketilmesi önerilir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

🍯 Sabah Aç Karnına: Güne başlarken bir tatlı kaşığı andız pekmezi tüketerek tokluk hissini artırabilirsiniz.

🥗 Ana Öğünlerden Önce: Öğle veya akşam yemeğinden önce bir çay kaşığı andız pekmezi alarak açlığınızı kontrol altına alın.

🍏 Ara Öğünlerde: Bir parça yoğurt veya meyve ile karıştırarak hem enerjinizi artırın hem de tatlı ihtiyacınızı giderin.

💧 Bol Su İçin: Andız pekmezi, toksinlerin atılmasına yardımcı olduğundan, bol su içmeyi unutmayın!

📅 Düzenli Tüketim: Tokluk hissini desteklemek için her gün düzenli olarak tüketmeyi alışkanlık haline getirin.