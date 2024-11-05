1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor: Canan Karatay’ın zayıflatan önerisi!

Kilo vermek isteyenler için bir türlü önüne geçilemeyen aşırı yeme alışkanlığı, Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesiyle doğal bir çözümle kontrol altına alınabilir. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, yüksek besin değeri ve tok tutma özelliğiyle bilinen Andız pekmezini öneriyor. Asırlardır Anadolu'da kullanılan andız pekmezi, enerji vererek vücut sağlığını destekleyen mucizevi bir besin olarak tanınıyor.
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ANDIZ PEKMEZİ NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?
Andız pekmezi, antioksidan özellikleriyle vücudu toksinlerden arındırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, bu doğal pekmez, ödemi azaltır, şişkinliği giderir ve yağ asitlerinden arındırıcı etkisiyle kilo kaybını destekler.
KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI DOĞAL DESTEK
Bronşit ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinen andız pekmezi, ayrıca balgam sökme ve öksürük hafifletme özelliklerine de sahiptir. Nefes darlığına iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilen bu pekmez, kış öncesi tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.