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Uzmanı göz kuruluğuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı!

Op. Dr. Faruk Aksakal, göz kuruluğuyla başa çıkmak için ekranlı araçlarla çalışırken belirli aralarda kısa molalar vermek gerektiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Uzmanı göz kuruluğuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı!

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Kış aylarında alerjenler, hava değişimleri ve UV ışınlarına maruz kalma gibi faktörler göz sağlığını olumsuz etkilebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faruk Aksakal, göz hastalıkları ve nedenleriyle ilgili bilgiler veriyor: Alerjik konjonktivit, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Alerjisi olan kişiler, alerjenlere maruz kaldıklarında gözlerini ovuşturma isteği duyarlar, bu da durumu daha da kötüleştirir. Bu rahatsızlığın önlenmesi için, alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durmak ve gerektiğinde antialerjik tedaviye (damla, pomat ve/ veya tablet) başlamak önemlidir.

BOL BOL SU İÇİN
Sonbahar, havanın soğumasıyla birlikte nem oranının azalmasına neden olabilir. Bu durum, gözlerde kuruluk hissine yol açabilir. Özellikle bilgisayar veya telefon gibi dijital cihazların uzun süre kullanımı, göz kuruluğunu artırabilir. Göz kuruluğu, yanma, batma ve görmede bulanıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu sorunla başa çıkmak için bol su içmek, ortamı nemlendirmek, ekranlı araçlarla çalışırken belirli aralarla kısa molalar vermek ve gerektiğinde suni gözyaşı damlaları kullanmak faydalı olabilir.

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