Bu yöntemlerle daima pırıl pırıl kalsın: Ocağınızda yağ lekelerine son!

3. Adım: Temizleyin, Durulayın ve Kurutun

Hazırladığınız karışımı ocağın üzerine püskürtün ve birkaç dakika bekleyin. Aşındırıcı olmayan bir süngerle silerek temizleyin. Temizlediğiniz yüzeyi mikrofiber bir bezle kurulayın.

4. Adım: Yanmış Yiyecek Kalıntılarını Karbonatla Çıkarın

Yanmış yiyecekleri temizlemek için karbonat kullanabilirsiniz. Bol miktarda karbonatı kirli alana serpin, üzerine sirke püskürterek macun kıvamı elde edin. Mikrofiber bezi sıcak suya batırarak karbonatlı karışımın üzerine örtün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra aşındırıcı olmayan bir süngerle kalan kalıntıları temizleyin.