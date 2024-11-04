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Bu yöntemlerle daima pırıl pırıl kalsın: Ocağınızda yağ lekelerine son!

Ocağınızı kirlenir kirlenmez temizlemek en iyisidir. Yağ ve yemek artıkları sıcak yüzeye yapışmadan önce silinirse, daha kolay çıkarılabilir. Ocak sık kullanılmasa bile haftalık temizlik, birikmiş kirlerin kalıcı lekelere dönüşmesini önler.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:05
Bu yöntemlerle daima pırıl pırıl kalsın: Ocağınızda yağ lekelerine son!

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Mutfakta en çok kirlenen alanlardan biri olan ocaklar, dökülen yağlar ve yiyecek artıkları nedeniyle zor temizlenebilir. Özellikle yanmış yemek kalıntıları, ocağınızın temizlenmesini daha da güçleştirir. Ancak, yalnızca iki malzeme kullanarak ocağınızı kolayca pırıl pırıl hale getirebilirsiniz. İşte ocağınızı her an temiz tutmanın basit ve etkili yöntemi...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

OCAK TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sprey şişesi

Beyaz sirke

Yağ çözücü içeren bulaşık deterjanı

Aşındırıcı olmayan sünger

Mikrofiber bez

Karbonat

Sert plastik kazıyıcı

ADIM ADIM OCAK TEMİZLEME YÖNTEMİ

1. Adım: Soğumasını Bekleyin
Temizlemeye başlamadan önce ocağın tamamen soğumasını bekleyin.

2. Adım: Temizleme Karışımını Hazırlayın
Bir sprey şişesine 1 su bardağı beyaz sirke, 1 su bardağı sıcak su ve yarım çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Karışımı çalkalayarak hazırlayın.

3. Adım: Temizleyin, Durulayın ve Kurutun
Hazırladığınız karışımı ocağın üzerine püskürtün ve birkaç dakika bekleyin. Aşındırıcı olmayan bir süngerle silerek temizleyin. Temizlediğiniz yüzeyi mikrofiber bir bezle kurulayın.

4. Adım: Yanmış Yiyecek Kalıntılarını Karbonatla Çıkarın
Yanmış yiyecekleri temizlemek için karbonat kullanabilirsiniz. Bol miktarda karbonatı kirli alana serpin, üzerine sirke püskürterek macun kıvamı elde edin. Mikrofiber bezi sıcak suya batırarak karbonatlı karışımın üzerine örtün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra aşındırıcı olmayan bir süngerle kalan kalıntıları temizleyin.

5. Adım: Son Rötuşlar
Ocağınız uzun süredir temizlenmemişse, sert plastik bir kazıyıcı yardımıyla yapışmış kalıntıları dikkatlice kazıyabilirsiniz. 45 derece açıyla kullanacağınız kazıyıcı ile ocağınızın yüzeyini zarar vermeden temizleyebilirsiniz.

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