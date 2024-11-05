19 Kasım’da hayatlar değişecek: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Yay buçlarına etkisi

Plüton, 19 Kasım 2024 tarihinde Kova burcuna son ve uzun soluklu geçişini yaparak burçlar üzerinde derin bir dönüşüm sürecini başlatıyor. 2044 yılına kadar sürecek bu geçiş, Kova burcunun temsil ettiği bireysel özgürlük, toplumsal reform ve bilimsel gelişmeler gibi konularda kalıcı etkiler bırakacak. Peki, bu etkiler burçlara nasıl yansıyacak?

BURÇLARA GÖRE PLÜTON'UN ETKİLERİ

Koç: Koç burçları için Plüton'un Kova'daki enerjisi, sosyal çevre ve toplumsal hedeflerde yenilikçi bir değişim süreci başlatıyor. Bu dönemde, Koçlar toplumsal etkilerini genişletmek ve yeni gruplarla iş birliği yapmak isteyebilirler.

Boğa: Plüton, Boğa burçlarının kariyer ve toplumsal statü alanlarında etkisini hissettirecek. Yenilikçi yaklaşımlara daha fazla yönelecek olan Boğalar, iş hayatında güçlenme arayışına girebilirler.