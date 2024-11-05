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Bilezik uğruna kuzeninin eşini öldürdü! Sanık: Parmaklarım kesilince "Abla bırak ya sen öleceksin ya ben" dedim

Samsun'da 24 Mayıs'ta kuzeninin eşi Kader Yıldırım’ı boru kesme makasıyla 39 kesi darbesiyle öldüren tutuklu sanık Mehmet Işık, mahkemedeki savunmasında olayı anlattı. Sanık, "Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, "Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben" dedim” ifadesinde bulundu.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 22:56
Bilezik uğruna kuzeninin eşini öldürdü! Sanık: Parmaklarım kesilince Abla bırak ya sen öleceksin ya ben dedim

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Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı Sokak'taki sitenin 13'üncü katında 24 Mayıs günü meydana gelen olayda telefonla eşi Kader Yıldırım'a (39) ulaşamayan Fatih Yıldırım (41) eve geldi.

Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi olan eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım'ın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım'ın öldüğü tespit edildi. İfadesi için emniyete götürülen Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.

Katil Mehmet IşıkKatil Mehmet Işık

KATİL HALASININ OĞLU ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3'üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım'ın halasının oğlu olan Mehmet Işık'ın işlediğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ: BORCU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Katil Mehmet Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi'ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım'ın ilk otopsisinde ise vücudunda 39 kesi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İLK DURUŞMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Işık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Konutta silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Öldürülen Kader YıldırımÖldürülen Kader Yıldırım

"ABLA BIRAK YA SEN ÖLECEKSİN YA BEN DEDİM"

Sanık Mehmet Işık savunmasında şunları söyledi:

"Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Emniyette baskı ve darp altında beyanda bulundum. Olay günü maktule bana küfredip, yüzüme tükürerek vurdu. Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, "Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben" dedim. Bunun üzerine bana "Seni öldüreceğim" dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktule evdeydi. Arıza var diye gittim."

"ÖLDÜRMEYİ DAHA ÖNCEDEN PLANLAMADIM"

"Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş, bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı. Cenazeye yardım etmek amaçlı gitmedim. Çocuğuma zarar gelir diye gittim. Kaçsam kaçardım, o alanda bulundum. Eşimi ve çocuğumu akrabalara bıraktıktan sonra teslim olacaktım."

"EŞİMİN KOLUNDA 4 BURMA BİLEZİK VARDI"

Kader Yıldırım'ın eşi Fatih Yıldırım ise, "Eşimin kolunda 4 burma bilezik vardı. Boynunda altın zincirli kolyesi de vardı. Sanığın bunları aldığı kanaatindeyim. Olaydan 3 gün önce eşim beni aradı. Sanıkla görüştüm ve bana alt kata su akıttığını söyledi. Olay yaşandıktan sonra komşularımla konuştum, bana İstanbul'da olduklarını böyle bir talepleri olmadığını söylediler. Yangın merdiveni evimize açılıyor. O gün bilerek açık bıraktığını, olay günü eve oradan girdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

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