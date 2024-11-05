Bilezik uğruna kuzeninin eşini öldürdü! Sanık: Parmaklarım kesilince "Abla bırak ya sen öleceksin ya ben" dedim

İLK DURUŞMA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Işık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Konutta silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Davanın ilk duruşması bugün görüldü.
Öldürülen Kader Yıldırım
"ABLA BIRAK YA SEN ÖLECEKSİN YA BEN DEDİM"
Sanık Mehmet Işık savunmasında şunları söyledi:
"Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Emniyette baskı ve darp altında beyanda bulundum. Olay günü maktule bana küfredip, yüzüme tükürerek vurdu. Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, "Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben" dedim. Bunun üzerine bana "Seni öldüreceğim" dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktule evdeydi. Arıza var diye gittim."
"ÖLDÜRMEYİ DAHA ÖNCEDEN PLANLAMADIM"
"Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş, bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı. Cenazeye yardım etmek amaçlı gitmedim. Çocuğuma zarar gelir diye gittim. Kaçsam kaçardım, o alanda bulundum. Eşimi ve çocuğumu akrabalara bıraktıktan sonra teslim olacaktım."
"EŞİMİN KOLUNDA 4 BURMA BİLEZİK VARDI"
Kader Yıldırım'ın eşi Fatih Yıldırım ise, "Eşimin kolunda 4 burma bilezik vardı. Boynunda altın zincirli kolyesi de vardı. Sanığın bunları aldığı kanaatindeyim. Olaydan 3 gün önce eşim beni aradı. Sanıkla görüştüm ve bana alt kata su akıttığını söyledi. Olay yaşandıktan sonra komşularımla konuştum, bana İstanbul'da olduklarını böyle bir talepleri olmadığını söylediler. Yangın merdiveni evimize açılıyor. O gün bilerek açık bıraktığını, olay günü eve oradan girdiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, müşteki ve tanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.