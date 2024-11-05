Bilezik uğruna kuzeninin eşini öldürdü! Sanık: Parmaklarım kesilince "Abla bırak ya sen öleceksin ya ben" dedim

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım 'ın öldüğü tespit edildi. İfadesi için emniyete götürülen Fatih Yıldırım , eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.

Katil Mehmet Işık

KATİL HALASININ OĞLU ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3'üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım'ın halasının oğlu olan Mehmet Işık'ın işlediğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ: BORCU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Katil Mehmet Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi'ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım'ın ilk otopsisinde ise vücudunda 39 kesi tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.