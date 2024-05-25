Samsun’da evinde öldürülen kadının katili eşinin akrabası çıktı! Kan donduran borç itirafı: 3 bilezik için katletti

Açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin eve gittiği ve hızlı şekilde soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Emniyet Müdürlüğünün tüm birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğünün tüm ekip ve personeli seferber edilmiş, 4 saat süren geniş kapsamlı araştırmalar sonucu, cinayeti gerçekleştiren şahsın, aynı binanın 3. katında oturan ve maktulenin eşinin halasının oğlu olan M.I. (32) olduğu tespit edilmiştir. M.I. yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüpheli, '300 bin lira borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini' itiraf etmiştir. M.I'nın, maktulenin kolundan aldığı 3 bilezik elde edilmiştir."