SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

18 gündür kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Asiye Günay, evine yakın bir akrabasına ait samanlıkta ölü bulundu. İlk incelemelere göre, Günay'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 12 saat geçtiği tespit edildi. Öte yandan, cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce de arama çalışmaları yapıldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 20:42 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 21:02
18 gündür kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gediz'e bağlı kırsal Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim'de kardeşine gitmek üzere evden ayrılan 3 çocuk annesi Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

3 çocuk annesi Asiye Günay (DHA) 3 çocuk annesi Asiye Günay (DHA)

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve çeşitli kurumların arama-kurtarma ekipleri ile köylüler, Günay'ı bulmak için çalışmalar başlattı. Havadan ve karadan yürütülen aramalar sonucunda, Günay'ın cesedi, evinin yakınındaki akrabasına ait samanlıkta balyaların arasında bugün bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Günay'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)

SAMANLIKTA DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞ

Öte yandan, cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapılmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamadığı öğrenildi. İlk incelemelere göre, Asiye Günay'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 12 saat geçtiği belirlendi.

Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Bir kasabada sonuç belli: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırlı saldırı: Saldırgan Bilen Balta gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli’den yine Öcalan çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım! | Kürtler başka terör örgütü başkadır
Davinson Sanchez’e dev talip!
TAKVİM gündeme getirmişti! Batman’da valiyi tehdit edip İsrail sizden daha iyidir diyen DEM’li bölücü gözaltına alındı
SON DAKİKA