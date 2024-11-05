18 gündür kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu!

Gediz'e bağlı kırsal Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim'de kardeşine gitmek üzere evden ayrılan 3 çocuk annesi Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

3 çocuk annesi Asiye Günay (DHA)

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve çeşitli kurumların arama-kurtarma ekipleri ile köylüler, Günay'ı bulmak için çalışmalar başlattı. Havadan ve karadan yürütülen aramalar sonucunda, Günay'ın cesedi, evinin yakınındaki akrabasına ait samanlıkta balyaların arasında bugün bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Günay'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)

SAMANLIKTA DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞ

Öte yandan, cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapılmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamadığı öğrenildi. İlk incelemelere göre, Asiye Günay'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 12 saat geçtiği belirlendi.

Cansız bedeni samanlıkta bulundu! (Fotoğraf: DHA)

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.