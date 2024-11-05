Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu (İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A., dereye uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.