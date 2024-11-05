SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu!

Hatay’da seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 22:15 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 23:08
Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Korkunç kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde 31 ARG 647 plakalı motosiklet sürücüsü H.A., seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu (İHA)Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu (İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A., dereye uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu (İHA)Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu (İHA)

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA