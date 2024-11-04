SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da depremzedeleri korkutan yangın: 3 konteyner alev aldı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın sonucu 3 konteyner zarar gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 00:58 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 01:26
Hatay’da depremzedeleri korkutan yangın: 3 konteyner alev aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.



Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı.



Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi. Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.

Hatay'da depremzedeleri korkutan yangın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail’den Suriye’ye saldırı! Hamas ile El Fetih’ten Kahire’de Gazze görüşmesi | Tel Aviv’de sızıntı krizi
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump ve Harris’ten son hamle! Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçti
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı
UEFA’dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği başladı! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!
AK Parti’den Batman, Mardin, Halfeti belediyelerine kayyum açıklaması! Anayasa 127 vurgusu
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylar
Feriköy mezarlığında öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüsü ortaya çıktı | Gelinlik ve papatyalarla son veda
Başkan Erdoğan’dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
Fenerbahçeli Dusan Tadic’e bağlama büyüsü! Fenomen Canan Çetin’in notları ortaya çıktı: Mezar kaz, domuz yağı kullan...
CHP-DEM’in sistemi kilitleme ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | ’Kayyum’un arka planı ve kirli provokasyon
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
SON DAKİKA