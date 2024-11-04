Antalya’da misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N .'nin evde olmadığı öğrenildi.

"MÜDAHALE ETTİK AMA KADINI ÇIKARAMADIK"

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.