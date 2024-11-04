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Antalya'da misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi

Antalya'da 27 yaşındaki Menekşe Arslan'ın misafirliğe gittiği evde yangın çıktı. Çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 01:06 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 01:09
Antalya’da misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi

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Antalya'da Menekşe Arslan (27), misafirlik için gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı.

Misafirliğe gittiği evde yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Menekşe Arslan (DHA)Misafirliğe gittiği evde yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Menekşe Arslan (DHA)

DIŞARIYA ÇIKMAK İSTEDİ AMA OLMADI

O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı.
Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü.
Evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Menekşe Arslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı (DHA)Hayatını kaybeden Menekşe Arslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı (DHA)

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

"MÜDAHALE ETTİK AMA KADINI ÇIKARAMADIK"

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

Misafirliğe geldiği evde yanarak hayatını kaybetti

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