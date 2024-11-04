Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni hizmet ile kira sözleşmeleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenebilecek. Bugün itibarıyla kullanıma açılan uygulama sayesinde, taşınmaz sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini dijital ortamda hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde yapma imkanına sahip olacak.

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İLK AŞAMA KULLANIMA AÇILDI

Uygulamanın ilk aşamasında, 18 yaşını doldurmuş olan e-Devlet kullanıcıları, kira sözleşmelerini sistem üzerinden oluşturabiliyor. Bu aşamada, taşınmaz sahibi olan gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı üzerindeki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden kira sözleşmesini hazırlayıp kiracıya onaya sunabiliyor. Onay süreci yine e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da sistem üzerinden kiraya verilebiliyor.

Bu işlem sırasında, e-Devlet üzerinden zaman damgalı ve barkodlu bir belge oluşturuluyor ve belge doğrulama işlemi de yine sistem üzerinden yapılabiliyor.