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e-Devlet kira sözleşmesi dönemi başladı! e-Devlet kira sözleşmesi ekranı! İşte adım adım yapılması gerekenler...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışma bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Bu yeni hizmet ile birlikte, taşınmaz sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 17:24
e-Devlet kira sözleşmesi dönemi başladı! e-Devlet kira sözleşmesi ekranı! İşte adım adım yapılması gerekenler...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni hizmet ile kira sözleşmeleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenebilecek. Bugün itibarıyla kullanıma açılan uygulama sayesinde, taşınmaz sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini dijital ortamda hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde yapma imkanına sahip olacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İLK AŞAMA KULLANIMA AÇILDI

Uygulamanın ilk aşamasında, 18 yaşını doldurmuş olan e-Devlet kullanıcıları, kira sözleşmelerini sistem üzerinden oluşturabiliyor. Bu aşamada, taşınmaz sahibi olan gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı üzerindeki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden kira sözleşmesini hazırlayıp kiracıya onaya sunabiliyor. Onay süreci yine e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da sistem üzerinden kiraya verilebiliyor.

Bu işlem sırasında, e-Devlet üzerinden zaman damgalı ve barkodlu bir belge oluşturuluyor ve belge doğrulama işlemi de yine sistem üzerinden yapılabiliyor.

Fotoğraflar: turkiye.gov.trFotoğraflar: turkiye.gov.tr

E-DEVLET KİRA SÖZLEŞMESİ EKRANI

https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kira-sozlesmesi-islemleri adresinden sözleşme ekranına erişebilirsiniz.

e-devlet arama motoru kısmından kira sözleşmesi işlemlerine tıklayınız.e-devlet arama motoru kısmından kira sözleşmesi işlemlerine tıklayınız.

1. E-Devlet'e Giriş Yapın

E-Devlet hesabınıza giriş yapın. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifrenizi alabilirsiniz.

2. Kira Sözleşmesi Hizmetini Arayın

E-Devlet ana sayfasında arama çubuğuna "kira sözleşmesi" yazın ve çıkan ilgili hizmeti seçin.

3. Gerekli Bilgileri Girin

Ev Sahibi ve Kiracı Bilgileri: Hem ev sahibi hem de kiracının kimlik bilgilerini (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme girin.

Kiralık Mülk Bilgileri: Kiralanacak mülkün açık adresini, özelliklerini (örneğin, daire numarası, metrekare) ekleyin.

Kira Bedeli ve Ödeme Şartları: Kira miktarı, ödeme tarihleri ve yöntemleri gibi bilgileri net bir şekilde yazın.

Depozito ve İade Koşulları: Alınacaksa depozito miktarını ve hangi şartlarda iade edileceğini belirtin.

Kira Süresi: Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.

İstenen kontrat bilgilerini girinİstenen kontrat bilgilerini girin

4. Onay Süreci

Gerekli bilgileri girdikten sonra her iki taraf da sözleşmeyi dijital olarak onaylar. Kiracı ve ev sahibi dijital imza ile onay vermezse sözleşme geçerli olmaz.

5. Sözleşmenin Kaydedilmesi ve İndirilmesi

Onaylanan sözleşme dijital ortamda saklanır. Dilediğiniz zaman e-Devlet üzerinden sözleşmenin PDF kopyasını indirip kullanabilirsiniz.

Fiziki kira kontratı örneğiFiziki kira kontratı örneği

6. Takip ve Güncelleme İşlemleri

E-Devlet üzerinden sözleşmenizi kolayca takip edebilir, kira artışı, süre uzatma veya fesih gibi durumlarda güncelleme yapabilirsiniz.

7. Sözleşmenin İptali veya Sonlandırılması

Sözleşmeyi iptal etmek veya sonlandırmak için e-Devlet'te kira sözleşmeniz üzerinden iptal/sonlandırma seçeneklerine tıklayın. Bu işlem için her iki tarafın da dijital onayı gereklidir.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

Hizmetin ikinci aşaması, yıl sonunda devreye girecek. İkinci aşama ile emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler de kira sözleşmesi hazırlama sürecine dahil olacak. Bu kişiler, sözleşme hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek.

Bu dijital dönüşümle, vatandaşların kira sözleşmelerini kurumlara iletme yükünden kurtulması hedefleniyor. Ayrıca, kira sözleşmeleri sayesinde Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri sağlanması planlanıyor. Bakan Şimşek, sistemin tüm kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve kolay bir çözüm sunduğunu belirtti.

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Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak

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