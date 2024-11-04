e-devlet arama motoru kısmından kira sözleşmesi işlemlerine tıklayınız.
1. E-Devlet'e Giriş Yapın
E-Devlet hesabınıza giriş yapın. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifrenizi alabilirsiniz.
2. Kira Sözleşmesi Hizmetini Arayın
E-Devlet ana sayfasında arama çubuğuna "kira sözleşmesi" yazın ve çıkan ilgili hizmeti seçin.
3. Gerekli Bilgileri Girin
Ev Sahibi ve Kiracı Bilgileri: Hem ev sahibi hem de kiracının kimlik bilgilerini (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme girin.
Kiralık Mülk Bilgileri: Kiralanacak mülkün açık adresini, özelliklerini (örneğin, daire numarası, metrekare) ekleyin.
Kira Bedeli ve Ödeme Şartları: Kira miktarı, ödeme tarihleri ve yöntemleri gibi bilgileri net bir şekilde yazın.
Depozito ve İade Koşulları: Alınacaksa depozito miktarını ve hangi şartlarda iade edileceğini belirtin.
Kira Süresi: Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.
İstenen kontrat bilgilerini girin
4. Onay Süreci
Gerekli bilgileri girdikten sonra her iki taraf da sözleşmeyi dijital olarak onaylar. Kiracı ve ev sahibi dijital imza ile onay vermezse sözleşme geçerli olmaz.
5. Sözleşmenin Kaydedilmesi ve İndirilmesi
Onaylanan sözleşme dijital ortamda saklanır. Dilediğiniz zaman e-Devlet üzerinden sözleşmenin PDF kopyasını indirip kullanabilirsiniz.
Fiziki kira kontratı örneği
6. Takip ve Güncelleme İşlemleri
E-Devlet üzerinden sözleşmenizi kolayca takip edebilir, kira artışı, süre uzatma veya fesih gibi durumlarda güncelleme yapabilirsiniz.
7. Sözleşmenin İptali veya Sonlandırılması
Sözleşmeyi iptal etmek veya sonlandırmak için e-Devlet'te kira sözleşmeniz üzerinden iptal/sonlandırma seçeneklerine tıklayın. Bu işlem için her iki tarafın da dijital onayı gereklidir.
İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA BAŞLAYACAK
Hizmetin ikinci aşaması, yıl sonunda devreye girecek. İkinci aşama ile emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler de kira sözleşmesi hazırlama sürecine dahil olacak. Bu kişiler, sözleşme hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek.
Bu dijital dönüşümle, vatandaşların kira sözleşmelerini kurumlara iletme yükünden kurtulması hedefleniyor. Ayrıca, kira sözleşmeleri sayesinde Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri sağlanması planlanıyor. Bakan Şimşek, sistemin tüm kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve kolay bir çözüm sunduğunu belirtti.