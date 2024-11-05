Deneyen gözlerine inanamıyor: Buzdolabına 1 metal kaşık ekleyin!

Buzdolabına koyulan metal kaşık, sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için basit ve etkili bir çözüm sunuyor. Sık sık bozulan ürünlerin tazeliğini korumak isteyenler için önerilen bu yöntem, gıda israfını önleyerek bütçeye de katkı sağlıyor. Testingtable.com'un haberine göre, dolaba bırakılan bir metal kaşık, sıcaklık dalgalanmalarını dengeliyor ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.