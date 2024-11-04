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Ankara'da feci kaza! İki servis minibüsü birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde fabrika işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 22:23 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 22:23
Ankara’da feci kaza! İki servis minibüsü birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı (AA)Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı (AA)

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çubuk Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Fabrika işçilerini taşıyan Selami A. yönetimindeki 06 ECC 205 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden Ali M. idaresindeki 06 S 25023 plakalı işçileri taşıyan bir başka servis minibüsü ile çarpıştı.

Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı (AA)Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı (AA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrası görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Ankara'da ki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var (DHA)Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var (DHA)

KAZADA 1'İ AĞIR 21 KİŞİ YARALANDI

21 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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