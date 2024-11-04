Ankara’da feci kaza! İki servis minibüsü birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı (AA) Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çubuk Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan Selami A. yönetimindeki 06 ECC 205 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden Ali M. idaresindeki 06 S 25023 plakalı işçileri taşıyan bir başka servis minibüsü ile çarpıştı.