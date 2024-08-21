Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak





SİSTEMİN AVANTAJLARI NELER?

Dijital ortamdaki kira kontratı, pek çok kolaylığı sağlayacak. Birçok kurumda fiziksel kontrat ibra etme yerine dijital ortamda işlemler daha hızlı yapılabilecek.



Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda olası mahkeme süreçlerinde bilgi ve belge akışı kolaylaşacak. Sistem ile bölgesel kira oranları vatandaşların kira fiyatlarını karşılaştırma imkânını getirecek.



Bölgede ortalama rayiç bedeller görünecek, emlakçıların bu açıdan fiyatları 'manipüle' etmesinin önüne geçilecek. Devletin vergi kaybının önüne geçilecek. Bölgede tüm kira değerleri ortaya çıkacak şekilde bir değer haritası oluşacak.





KONTRAT NASIL DÜZENLENECEK?

Bu kapsamda standart kira sözleşmelerindeki bilgilerin öncelikle malikler tarafından girilmesi istenebilir.



Özellikle sözleşmelerde yer alması gereken kiralanan yer, kira bedeli, banka hesap bilgileri, artışlar, kira süresi, başlangıç tarihi gibi birçok bilginin yazılması, hatta ekleri varsa bunların da yüklenmesi gerekecek.



E-Devlet entegrasyonları kapsamında TKGM verileri üzerinden taşınmazın bilgileri alınabilir ve sözleşmenin hangi taşınmaz için yapıldığı da belirlenmiş olur. Doldurulan sözleşme kiracının onayına düşerek, barkodlu bir kira sözleşmesi oluşturulabilir.





E-KONTRAT YAPILMAZSA NE OLACAK?

Yeni düzenlemede e-Devlet üzerinden sözleşme kurulmazsa idari para cezası uygulanması planlanıyor. Bunun dışında eğer başka bir hüküm konulmazsa kira sözleşmeleri arasında kural olarak bir fark bulunmuyor.



Yazılı sözleşmelere şu an uygulanan kurallar aynen uygulanmaya devam edecek.





KİRA BEDELLERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

E-Kontrat sistemi, kira bedellerinin tespitinde önemli bir rol oynayacak. Bu sistem sayesinde, Türkiye genelinde bir kira haritası oluşturulacak ve bu harita üzerinden kiralık mülklerin bedelleri dijital olarak izlenebilecek.



Sulh hukuk hakimleri, bu haritadan faydalanarak civardaki sokak ve caddelerdeki kira bedellerini kolaylıkla görebilecekler. Bu durum, kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda daha hakkaniyetli ve hızlı karar alınmasını sağlayacak.



Sistem, piyasa şartlarına uygun kira bedellerinin belirlenmesine olanak tanırken, aynı zamanda haksız kira artışlarının da önüne geçecek. Böylece, hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha adil ve şeffaf bir kira piyasası oluşmasına katkı sağlayacak.