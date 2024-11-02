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Burdur'da fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Sosyal medya paylaşımı şoke etti

Burdur'da, korkunç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Hüseyin Mete'nin aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anı anbean kameraya yansıdı. Tutuklanan katil zanlısının ifadesi ise kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 09:55
Burdur’da fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Sosyal medya paylaşımı şoke etti

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Burdur'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Olay, 1 Kasım tarihinde saat 21.00 sıralarında, Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı.

Burdur'da vahşet

7 EL ATEŞ ETTİ
Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı.

Ramazan Uçar (İHA) Ramazan Uçar (İHA)

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

ARALARINDA HUSUMET VARDI
Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü.

Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. (İHA)Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye, üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. (İHA)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser' yazılı paylaşımı dikkat çekti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın, masasındaki fıstıklardan yedikten sonra üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki ilk ifadesinde, Hüseyin Mete'nin kendisinden sürekli haraç istediğini ve 50 bin TL'sini alıp vermediğini öne sürerek, "Olay günü birahaneye geldiğinde, 'Bugün burada yiyip içeceğim, benim masamın hesabını da sen ödeyeceksin' dedi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Ramazan Uçar (İHA) Ramazan Uçar (İHA)



DAHA ÖNCE DE SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ
Ramazan Uçar'ın olayı gerçekleştirmeden önce Hüseyin Mete'ye silah doğrulttuğu, silahın tutukluk yapması üzerine Mete'nin, "Benim silahımla beni mi öldüreceksin" dediği öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılıktaki sorgusunda da aynı ifadeyi verdiği belirtilen Ramazan Uçar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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